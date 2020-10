Hannover

Wenn eine Band nach langer Zeit ein neues Album ankündigt, spricht man gemeinhin von Lebenszeichen. Bei Fury in the Slaughterhouse wäre das nicht ganz richtig. Denn die Band lebt schon seit Längerem wieder. Nicht nur, weil die sechs Mitglieder alle in anderen Projekten aktiv waren und sind. Die Band ist nach ihrem Abschied 2008 und einer zunächst mehrjährigen, wohl auch nötigen Pause, immer wieder zusammengekommen. Erst vorsichtig, um sich zu beschnuppern und nach vielen Spannungen zu prüfen, ob man es noch miteinander im Probenraum aushält.

Dann, nach ersten erfolgreichen Sessions und Konzerten und der Erkenntnis, dass das wieder Spaß macht, kam das Sextett häufiger zusammen. Mehr Konzerte, ganze Tourneen, sogar ein paar neue Songs vor einigen Jahren. Zu einem neuen Album aber, als komplettes Projekt und nicht als Best-of mit Bonus-Songs, hatten sich die Hannoveraner bislang nicht durchringen können. Denn ein neues Album nach mehr als zehn Jahren ist ein Statement, ein offizieller Neuanfang, der Abschied von der Bequemlichkeit, auf dem Nostalgieticket zu reisen und Shows aus dem reichhaltigen Lieblingsliederprogramm zu bestreiten.

Anzeige

„Wollen, dass es knallt“

Nun aber kommt genau dieser Neustart, das erste „echte“ Album seit 13 Jahren: Es heißt „Now“, erscheint aber erst im April. Schon jetzt ist immerhin eine Single draußen, sie heißt „Sometimes (Stop to call)“ und deutet an, in welche Richtung es gehen soll: Breitwandgitarrenrock, druckvoll, laut, hymnisch, großarenentauglich. „Wir wollten, dass es knallt“, sagt Sänger Kai Wingenfelder über die beabsichtigte Wirkungsweise des Songs und des restlichen Materials.

Das ist das Video zu „Sometimes (Stop To Call)“

Dafür haben sich die Herren, alle inzwischen im gereiften Rockeralter zwischen 48 und 60 Jahren, einen Produzenten geholt, der sich mit Gitarren verstärkt auskennt: Vincent Sorg schraubt sonst am Sound der Toten Hosen, In Extremo oder der Donots. „Die Ohoho-Chöre kriegen wir selber hin, aber für die Gitarren wollten wir jemanden haben. Und da er auch gern Popmusik macht, war das eine gute Mischung.“ Ein zweiter Beweis dafür soll noch vor Weihnachten erscheinen, den Rest gibt es dann im Frühjahr.

Sommerkonzerte geplant

Vielleicht spielen sie dann auch wieder Konzerte, den Teil der Arbeit also, der den Zusammenhalt zwischen Band und Fans von Anfang an geprägt hat und exemplarisch für den steilen Aufstieg der Band in den Neunzigerjahren steht. Geplant sind bislang zwölf Termine im kommenden Sommer. Das Jahr 2020 ist für Gitarrist Christof Stein-Schneider diesbezüglich „das Jahr, das es nicht gibt. Aber wir waren im Studio, wir hatten also zu tun.“ Deshalb sei diese Zeit auch ein Stück an der Band vorbeigegangen.

Sein Kollege am Mikro hatte sogar doppelt zu tun. Denn auch mit dem Deutschrockprojekt „ Wingenfelder“ waren Kai und Bruder Thorsten kreativ. Das Album „SendeschlussTestbild“ war eigentlich für den Februar vorgesehen, wurde aber coronabedingt auf den Herbst verschoben. Die Brüder machen sich also gewissermaßen selbst Konkurrenz.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es immer mittwochs um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Wingenfelder-Album mit Verspätung erschienen

Allerdings sind die beiden Baustellen mittlerweile ein Stück voneinander entfernt. Nicht nur wegen der deutschen Texte. Wingenfelder – zehn Jahre, sechs Alben – hat sich längst vom Fury-Sound gelöst und ist zu einer undefinierten Spielwiese zwischen treibendem Rock („Ein kurzes Hallo“), Befindlichkeitsballade („Rette mich wer kann“) und harmlosen Sommerliedchen („Aragona“) geworden. Auch Donald Trump und Alexander Gauland sind auf dem Album zu hören – als Vorzeige-Populisten im eindringlichen Titelstück.

Denn eins zieht sich in beiden Bands durch: Haltung. „Stellung beziehen ist immer nötig“, sagt Wingenfelder. Zusammen mit dem hannoverschen Künstler Andora haben die Furys eine Fahne für Humanität entworfen. Denn es gehe, so Stein-Schneider, doch immer um die Frage: „Gehe ich menschlich mit meinem Nachbarn um oder nicht? Und dafür werde ich immer aufstehen.“

Von Uwe Janssen