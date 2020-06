Nach 74 Jahren: Ehepaar Müller schließt Wennigsens älteste Arztpraxis

Wennigsen

Von der Tür ihrer Arztpraxis aus kann das Ehepaar Müller direkt auf das Kloster schauen. „Das ist schon etwas Besonderes“, sagt Dirk Müller. Doch diesen Ausblick wird das Ehepaar nicht mehr lange genießen können, denn bald werden sie aus dem Haus und der ältesten Praxis Wennigsens ausziehen. „Ende Juni ist hier Schluss“, sagt Gabriele Müller. Nach mehr als 74 Jahren schließen sie nun die Praxis im Klosteramthof.

Viele Tränen zum Abschied

„Ich bin jetzt über 70, das ist einfach zu viel“, erklärt Gabriele Müller ihren Rückzug – die Praxis, die sie seit 2007 allein betreibt, der große Garten und das Haus. Einen Nachfolger für die Praxis hätten sie schon vor zehn Jahren gesucht, sagt sie achselzuckend. Doch es wollte keiner. „Wir haben hier genug Ärzte“, sagt sie. Doch eins wird trotzdem in Wennigsen fehlen: Die klassische Homöopathie, auf die sich die Ärztin spezialisierte. „Damit habe ich ganze Familien betreut und vor allem Kinder“, erzählt sie. Viel Zeit habe sie sich für ihre Patienten genommen – der Abschied fällt ihr schwer. Wenn sie ihren Patienten von der Schließung erzähle, dann gebe es viele Tränen.

Der Traum von der Arbeit mit Kindern

In ihrem Wartezimmer hat Gabriele Müller für den Umzug schon viele Spielsachen weggeräumt. „Wenn die Kinder spielen, kann man sie gut beobachten.“ Sie habe immer einen besonderen Draht zu Kindern gehabt. Durch die Arbeit mit Kindern ist ihr noch ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. „Ich hatte immer vor, Kinderärztin zu werden“, sagt sie lachend. Als ihr Ehemann Dirk Müller 1978 in die Praxis seines Vaters mit einstieg und in der Kinderklinik keine Stelle frei wurde, entschied sie sich jedoch zunächst für den eigenen Nachwuchs. 1991 stieg sie dann mit in die Praxis ihres Mannes ein. Dirk Müller kümmerte sich um die Schulmedizin mit vielen Hausbesuchen, sie widmete sie der Homöopathie. Als ihr Ehemann 2007 in Rente ging, führte sie die Praxis privat weiter.

Dieses Schild fand das Ehepaar Müller zur 70-Jahr-Feier der Praxis. Es stammt von Dirks Vater Hans, der nach dem Krieg die Praxis in Wennigsen gründete. Quelle: Alina Stillahn

Eine Praxis mit langer Geschichte Die Müllers praktizieren schon in zwei Generationen in Wennigsen. Dirk Müllers aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrender Vater Hans hatte seine Praxis zunächst an der Bahnhofsstraße, bis er schließlich Räume im Kloster bekam. „Dann haben meine Eltern hier auf dem Grundstück gebaut“, erzählt Dirk Müller. Dazu musste die sogenannte Klostermühle weichen. 1960 eröffnete die Praxis im Neubau im Klosteramthof. „Wir waren damals noch in Lübeck“, sagt Gabriele Müller. „Dann sind wir 1978 hierhergekommen“, ergänzt ihr Mann. Fortan praktizierte Dirk Müller gemeinsam mit seinem Vater und führte die Praxis nach dessen Tod allein weiter. 1991 gründeten die Eheleute schließlich die Allgemeinmedizinische Gemeinschaftspraxis, die Gabriele Müller nach der Pensionierung ihres Mannes mit dem Schwerpunkt klassische Homöopathie weiterführte.

Tag und Nacht seien sie für ihre Patienten da gewesen, erzählt Dirk Müller. „Und jedes Wochenende, wir waren immer parat“, ergänzt seine Frau. Eine Praxis, zwei Kinder im Haus. Das sei schon eine ganz schöne Herausforderung gewesen. Da habe sie auch viel den Schwiegereltern zu verdanken, die selbst noch mit im Haus lebten. „Das war nicht ganz einfach. Aber im Nachhinein haben wir es ganz gut gepackt“, sagt sie.

Im Stein des Hauses erinnert diese Inschrift daran, das hier einst eine alte Klostermühle stand. Quelle: Alina Stillahn

Ein Buch, damit auch die Kinder eine Erinnerung haben

Die Arbeit werde ihr fehlen, doch nun im Ruhestand will sich das Ehepaar vermehrt seinen Hobbys widmen. „Langeweile werden wir beide in Zukunft nicht bekommen“, sagt Gabriele Müller. Ihr Mann Dirk ist ehrenamtlich in der evangelischen Kirche tätig und Vorsitzender des Museumsvereins. Sie selbst widmet sich ihrem Hund Lilly, der vom Tierschutz Ende vergangenen Jahres zu ihnen kam. Auch Handarbeit mache ihr Spaß, erzählt sie. Gerade habe sie ihr eigenes Buch fertiggestellt. „Für die Kinder, dass sie eine schöne Erinnerung hier haben.“

Das Ehepaar Müller im Garten mit seinem Hund Lilly. Quelle: Alina Stillahn

„Wir bleiben vor Ort“

Bald, Ende Juni, schließt nicht nur die Praxis, auch die zwei Enkelkinder müssen sich daran gewöhnen, nicht mehr im großen Garten auf der Schaukel spielen zu können. Wegen des Coronavirus haben sie in letzter Zeit ohnehin nicht kommen können, sagt Gabriele Müller. Auch das Abschiedsfest muss wegen der Pandemie ausfallen. Das Ehepaar wird dann in eine Mietwohnung ziehen – und Wennigsen treu bleiben: „Wir bleiben vor Ort“, verspricht Dirk Müller.

Von Alina Stillahn