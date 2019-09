Hannover

Zunehmende behördliche Kontrollen, neue Auflagen, unbegründete Verbote – und kürzlich auch noch das unerwartete Verbot für das seit Monaten geplante Straßenfest wegen besonderer Lärmschutzauflagen: Die Wirte und Gastronomen aus dem Steintorviertel fühlen sich von der Stadt Hannover immer mehr schikaniert. Von den insgesamt 13 Gastwirten, die an den Planungen für das Steintorfest beteiligt waren, fürchten viele nach eigenen Angaben sogar um ihre Existenz. „Wir sind sehr enttäuscht. Es ist ein komisches Gefühl, wie man zurzeit mit uns umgeht – als wenn wir etwas verbrochen hätten. Dabei wünschen wir uns einfach etwas mehr Dialog“, sagt Ferdi Simsek, Betreiber des Havana Club und Sprecher der Wirte.

Auch leiseres Partykonzept wird nicht genehmigt

Er war es auch, der für die Gastro-Gemeinschaft als Veranstalter für das geplatzte Steintorfest aufgetreten war. Die Stadt hatte kürzlich die Genehmigung für die Straßenparty am nächsten Wochenende verweigert. „Unter den von den Veranstaltern gewünschten Voraussetzungen war die Veranstaltung nicht genehmigungsfähig. Insbesondere der Lärmschutz sprach gegen eine Genehmigung“, hatte Stadtsprecher Dennis Dix die unerwartete Absage begründet. Nachdem die beliebte Open-Air-Party bereits in den vergangenen beiden Jahren wegen umfangreicher Bauarbeiten im Steintorviertel aus gutem Grund ausgefallen war, sind die Wirte diesmal zerknirscht. „Vom ersten Gespräch mit der Stadt im April und dem Antrag für die Genehmigung im Mai bis zur Ablehnung und Absage in letzter Minute sind Monate vergangen, in denen wir noch Veränderungen am Konzept hätten vornehmen können“, sagt Simsek.

Wirte legen sogar Gutachten vor

Für die inzwischen bereits 14. Auflage des Straßenfestes seit 2004 hatten die Gastronomen sogar wegen der benachbarten Anwohner in den Neubauten am Marstall ein komplett abgespecktes Konzept vorgelegt – ohne Livemusik und Bühnen auf den Straßen, dafür mit Lichtshows und visuellen Effekten namhafter Künstler an Hausfassaden. „Nur in den Läden sollte es Livemusik geben“, sagt Simsek. Das leisere Konzept überzeugte die Stadt aber nicht – aus Sorge um Lärmbelästigung. „Monate nach der Antragstellung ist den verantwortlichen Mitarbeitern der Stadt aufgefallen, dass die Veranstaltung zu viele Besucher anziehen würde“, berichtet Simsek. Dabei seien etliche Gutachten für Geräuschemissionen, Brandschutz und Sicherheit vorgelegt worden. „Wir haben alle geforderten Auflagen erfüllt.“

Planungskosten in Höhe von rund 20.000 Euro verschwendet

Der Gastro-Gemeinschaft sind laut Simsek bereits Planungskosten in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Eine mögliches Scheitern des Genehmigungsverfahrens habe sich im Schriftverkehr mit der Stadtverwaltung nie abgezeichnet, sagt Simsek. Deshalb hatten die Wirte die Veranstaltung seit Mitte Juli auch mit Plakaten beworben. „Wir hätten uns doch mit der Stadt und den neuen Anwohnern auch noch einmal an einen Tisch setzen und mögliche Lösungen besprechen können“, sagt er enttäuscht. Dafür sei die Absage schließlich aber viel zu kurzfristig gekommen.

Club-Betreiber fürchten um ihre Konzession

Das unerwartete Partyverbot ist für die Steintor-Wirte der Gipfel in einer Reihe von zunehmenden Lebensmittel- und Lärmschutzkontrollen sowie neuen Verboten und Auflagen. „Uns werden immer mehr Steine in den Weg gelegt. Bei manchen Wirten wächst die Angst, dass alles darauf abzielt, einigen von uns die Betreiber-Konzessionen zu entziehen“, sagt Peter Friedrich, der frühere Chef vom Eve Klub an der Reuterstraße und Mitorganisator der geplatzten Open-Air-Party. Zuletzt sei es sogar stellenweise verboten worden, vor den Läden Fässer als Stehtische aufzustellen. „Seit Jahren machen wir das, damit es weniger Scherben vor den Clubs gibt und nun sollen plötzlich die Gehwege dafür zu schmal sein“, sagt Friedrich. Schon in den vergangenen zwei Jahren hätten die Steintor-Gastronomen erhebliche Einschränkungen wegen der Bauarbeiten hinnehmen müssen: Weniger Parkplätze, Umsatzeinbußen in der Bauphase.

Gastwirte wollen trotzdem noch einmal Steintorfest planen

Aufgeben wollen die Gastwirte aber nicht: „Wir wollen im nächsten Jahr wieder versuchen, ein Steintorfest auszurichten. Das sind wir unseren Gästen schuldig“, sagt Simsek. Die Gastronomen sind sich einig: „Wir wünschen uns mehr Dialog. Wir wollen nicht schikaniert werden, sondern können uns mit den städtischen Behörden und den Anwohnern jederzeit an einen Tisch setzen“, sagt Simsek.

