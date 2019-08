Hannover

Unter dem Motto „Es reicht!“ hatten sich die Unterstützer der AfD am Sonnabend gegen 17 Uhr auf dem Platz der Göttinger Sieben versammelt. Die Polizei sprach von 300, die Veranstalter von rund 500 Teilnehmern. Von dort zogen sie quer durch die Innenstadt zur Goseriede. Von den rund 270 Gegendemonstranten versuchten immer wieder einzelne Teilnehmer die AfD-Demo zu stören, so berichtete die Behörde. Dabei seien fünf Polizisten angegriffen worden, zwei von ihnen hätten Verletzungen davongetragen. Zudem wurden Einsatzkräfte und Teilnehmer der AfD-Demo mit Flaschen beworfen. Dennoch bewertete die Polizei die Veranstaltung als „weitgehend friedlich“.

Zahlreiche Rechtsradikale unter den Demoteilnehmern

Joachim Wundrak, der Spitzenkandidat der AfD bei der Wahl des Oberbürgermeisters, bei der Demo am Sonnabend. Quelle: Christian Behrens

Unter den Teilnehmern des AfD-Protestes und als Redner auf dem Podium war auch Joachim Wundrak. Der Ex-General ist der Spitzenkandidat der Partei für die Wahl des Oberbürgermeisters in Hannover im Oktober. Von dem Motto der Veranstaltung fühlten sich offenbar auch zahlreiche Rechtsradikale angesprochen. So beteiligten sich unter anderem Gerd U., der lange Jahre aktiv bei der inzwischen verbotenen Organisation „Heimattreue deutsche Jugend“ gewesen ist, Andreas I., einer der Mitorganisatoren des „Deutschen Bundes“, einer Art völkischer Sekte, sowie der Göttinger Neonazi Paul S.. Ein anderer Teilnehmer trug das Zeichen des Ku-Klux-Klans als Aufnäher an seiner Lederweste. Wundrak wollte sich gegenüber der HAZ nicht dazu äußern.

In seiner Rede erklärte der Ex-General, die von Migranten verübten Straftaten dürften nicht zu einem „Gewöhnungseffekt“ führen. „Die Täter kommen überwiegend aus den gewaltaffinen Kulturen Afrikas“, sagte Wundrak in seiner Rede. Dann fügte er hinzu, die Einwanderung in Hannover sei im Wesentlichen eine Einwanderung in die Sozialsysteme. Kritik an dem Auftritt Wundraks im Rahmen dieser Demonstration kam von der CDU. „Wer mit Rechtsradikalen Seite an Seite marschiert, hat im Rathaus nichts zu suchen“, sagte Maximilian Oppelt, der Vorsitzende der CDU Hannover.

Dieser Teilnehmer des AfD-Protestes zeigte offen das Symbol des Ku-Klux-Klans. Quelle: monitorrex

Nach dem Abschluss der Veranstaltung war die Polizei nicht immer Herr der Lage. Gegendemonstranten provozierten AfD-Unterstützer auf dem Heimweg. Der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD im niedersächsischen Landtag, Stefan Henze, ging daraufhin mit geballter Faust auf die Provokateure zu. Die Polizei verhinderte Schlimmeres.

Am Sonntag leitete die Polizei zudem Ermittlungen gegen den rechtsradikalen Youtuber Hendryk Stöckl ein. Ihm wird Volksverhetzung und Beleidigung vorgeworfen. Er war am Rande der Demo mit einer Muslima aneinandergeraten. Die junge Frau hatte Stöckl geschubst. Daraufhin hatte er die Frau massiv beschimpft und über einen langen Zeitraum beschimpft und beleidigt. Seine Hasstiraden übertrug Stöckl live im Internet, sodass die Polizei bei der Sicherung von Beweisen keine Schwierigkeiten hatte. Das Video ist noch immer auf der Plattform Youtube zu sehen.

Vorwürfe gegen Belit Onay

So wie AfD-OB-Kandidat Joachim Wundrak jetzt für seine Teilnahme an dem auch von Rechtsextremen begleiteten Protest angegriffen wurde, hat die AfD ihrerseit zuvor Wundraks Konkurrenten Belit Onay von den Grünen kritisiert. Onay hatte sich Anfang August an einem Protest gegen eine zentrale Abschiebebehörde in Langenhagen beteiligt, bei dem auch Angehörige der Antifa unter den Demonstranten waren.

Von Tobias Morchner