Hannover/Nauheim

Im Mai 2019 hatte im niedersächsischen Umweltministerium in Hannover ein verdächtiges Paket mit einer Bombenattrappe für einen Großeinsatz von Polizei und Sprengstoffexperten gesorgt. Zwar war der Inhalt schließlich ungefährlich. Trotzdem sind die Polizei und die Staatsanwaltschaft nach monatelangen Ermittlungen nun in Südhessen einem Tatverdächtigen auf der Spur. Demnach soll ein etwa 40 bis 60 Jahre alter Mann in Nauheim im Landkreis Groß-Gerau das Paket mit gefälschten Absenderdaten in einer Postfiliale aufgegeben haben, wie die Ermittler am Montag mitteilten. Dabei sei der Absender von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden. Jetzt suchen die Behörden mit einem Bild nach dem Verdächtigen und bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Lesen Sie auch: Entwarnung nach Bombenalarm im Umweltministerium

Anzeige

400 Mitarbeiter des Ministeriums mussten das Gebäude verlassen

Wegen des mutmaßlichen Tatortes sind nach dem Vorfall in Hannover inzwischen die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen für den Fall zuständig. Im Mai 2019 war im Umweltministerium ein Paket mit einer Art Bombenattrappe abgegeben worden. Sprengstoffexperten hatten zwar rasch Entwarnung gegeben. Nach dem Eingang des Paketes hatten aber rund 400 Mitarbeiter des Ministeriums vorübergehend das Gebäude verlassen müssen. Zu den Hintergründen der Tat ist nach Angaben der Polizei bisher nichts bekannt.

Weitere HAZ+ Artikel

Paket mit falschem Absender in Filiale in Nauheim abgeben

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der bislang unbekannte Tatverdächtige das Paket –in dem Flaschen mit Drähten waren –am Mittwoch, 15. Mai 2019, gegen 10.12 Uhr in einer Postfiliale in Nauheim bei Darmstadt mit gefälschtem Absender an das Ministerium verschickt haben. Die Beschreibung des Tatverdächtigen bezieht sich laut gemeinsamer Mitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft auf das Aufnahmedatum der Videokamera im Mai 2019. Demnach ist der Tatverdächtige zwischen 40 und 60 Jahre alt und wirkt europäisch. Zum Zeitpunkt der Paketabgabe trug er kurze Haare mit einem gräulichen Ansatz, eine dunkle lederartige Jacke, ein dunkles Oberteil und eine dunkle Hose. Vermutlich trägt der Mann außerdem an der rechten Hand einen Ring.

Das Kriminalkommissariat in Rüsselsheim fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Die Ermittler sind unter Telefon (06142) 6960 zu erreichen.

Wer kennt diesen Mann? Quelle: Polizeipräsidium Südhessen

Von Ingo Rodriguez