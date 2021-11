Hannover

Autodiebe haben am Donnerstagmorgen offenbar einen Unfall in einem gestohlenen Hyundai verursacht. Die Polizei sucht nun nach den flüchtigen Insassen. Wie das Polizeikommissariat Autobahn mitteilt, hatten Beamte gegen 8.15 Uhr einen Hinweis über ein dunkles Auto auf dem Standstreifen des hannoverschen Messeschnellwegs etwa in Höhe der Anschlussstelle Mittelfeld erhalten.

„Bei der Überprüfung des Autos nahe der Anschlussstelle Mittelfeld stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Fahrzeug gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben war“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover.

Auto wurde in Hannovers Innenstadt gestohlen

Die Beamten überprüften den unverschlossenen und verlassenen Hyundai i30. Dabei stellten sie nicht nur fest, dass das Fahrzeug offenbar in einen Unfall verwickelt war und diverse Schäden aufwies. Bei der Abfrage des Kennzeichens kam zudem heraus, dass das Auto am Donnerstag, 4. November, im Bereich der Nikolaistraße in Hannovers Innenstadt gestohlen worden und seitdem verschwunden war.

Die Beamten stellten den Hyundai sicher und bestellten einen Abschlepper zum Abtransport des Fahrzeugs. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder beteiligten und flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Autobahn in Garbsen unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 89 30 zu melden.

Von Manuel Behrens