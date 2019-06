Nach Bedrohung von SPD-Politiker: Neonazi zu Geldstrafe von 390 Euro verurteilt

Die Feuerwehr ist am Mittwoch innerhalb von 90 Minuten zwei Mal wegen eines Feuers im gleichen Gebäude in Groß-Buchholz ausgerückt. Es ist nicht auszuschließen, dass der zweite Brand durch Ungenauigkeit der Messinstrumente der Einsatzkräfte nicht rechtzeitig entdeckt worden ist. Der Schaden an dem Mehrfamilienhaus beträgt 150 000 Euro.