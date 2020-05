Hannover

Als von einigermaßen normalen Zeiten noch nicht die Rede sein konnte, nahm Panagiotis Katsanos die Zukunft vorweg. Er drehte ein Video. In seinem natürlich geschlossenen griechischen Restaurant „Meteora“ platzierte er ein einsames Paar an einem Tisch und spielte mit Personal durch, wie ein gesundheitsverträglicher Restaurantbesuch bald ablaufen könnte, vom Empfang bis zum Kassieren. Das Filmchen aus seinem Haus an der Hamburger Allee stellte Katsanos anschließend ins weltweite Internet.

So ähnlich wie in der Simulation ist es jetzt gekommen. Von Montag an dürfen Gastronomen ihre Lokale wieder öffnen, Inhaber Katsanos ist vorbereitet. Tische räumte er an den Rand, die wegen der um die Hälfte reduzierten Personenzahl unnütz sind. An Plätzen mit Gästen darf nichts stehen, was zwei Menschen anfassen könnten, Pfeffer-und Salzstreuer etwa. Speisekarten sind in Plastik verschweißt, um sie desinfizieren zu können. Gerichte und Getränke stellt das mit Masken arbeitende Personal auf einen Hocker, der an Tische herangeschoben wird.

Anzeige

Eine Kordel wie im Kino

Weil Essen gehen am Eingang beginnt, hat Panagiotis Katsanos dort eine Art Kordel aufgestellt, damit neue Kunden Abstand halten. „Sieht ein bisschen aus wie im Kino“, sagt der Grieche. Seine Aufgabe sieht er in den nächsten Wochen ohnehin eher als die eines Platzanweisers. Wenn etwa ein Gast auf Toilette will, wird er sagen: „Stopp, bleiben Sie sitzen.“ Dann geht zunächst ein Mitarbeiter los und sieht nach, ob der Raum wirklich frei ist. Doch trotz aller Vorbereitung weiß Katsanos eines nicht: wie viele Gäste auf Dauer kommen. Deshalb ist auch ungewiss, ob seine 15 Angestellten in Zukunft auf Kurzarbeitergeld verzichten können.

Weitere HAZ+ Artikel

Was Gastwirt Frank Noller vom Virus hält, hat er unmissverständlich draußen an der Fachwerkfassade seines Restaurants notiert, so, dass jeder es sehen kann. „F**k you Corona“ war dort wochenlang auf einer Stelltafel zu lesen. Ein paar Meter weiter teilte Noller Kunden seines australischen Lokals mit, dass auch Kleinvieh Mist macht. „Liebe Gäste, jede Bestellung gibt uns Hoffnung“. Die Botschaft war spirituell und finanziell gemeint: Einerseits erfuhr sein Team, dass es nicht vergessen wurde; und andererseits kam Geld rein. Sieben Wochen lang ging das so. Wer Essen vom „OutbaxSpirit“ in Groß-Buchholz wollte, musste bestellen und abholen: „Das hat uns über Wasser gehalten.“

In der Küche ohne Maske

Montag geht es nun wieder los mit Straußenfilet und Känguru-Bratwürstchen. Die Hälfte der Plätze darf nur belegt sein, und Tische müssen zwei Meter voneinander entfernt stehen. Noller sieht sich gut gerüstet. Sein Riesenvorteil sei ja, dass es im Lokal viele kleine Nischen gebe, da würden Gäste ohnehin abgeschirmt voneinander sitzen. Maximal 40 statt 80 Menschen können sich nun gleichzeitig im Restaurant aufhalten. Und es ist wie in jedem Restaurant: Noller will sehen, ob der Umsatz genügt, um alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen oder ob es doch erst schrittweise geht. Und er hat sich entschieden, dass Kollegen in der Küche keine Masken tragen müssen: „Wie sollte das gehen? Köche müssen ja dauernd abschmecken und probieren. Da wäre das ständige Auf- und Absetzen nicht hygienischer.“

„Wenn das so schlimm ist, dann dürften wir doch gar nicht öffnen“: Angelika Kaiser von der „Klickmühle“. Quelle: Samantha Franson

Zwei Kanister Desinfektionsmittel für 80 Euro

Auch Angelika Kaiser, Chefin in der „Klickmühle“ im Stadtzentrum, öffnet am Montag. Bei der Vorbereitung hat sie gelernt, dass zwei Kanister Desinfektionsmittel 80 Euro kosten. Es war ihre erste Investition in die neue Zukunft. Recht einsichtig war ihr diese „Geschäftemacherei“ nicht. Monatelang habe es geheißen, Wasser und Seife würde zur Sicherheit genügen, jetzt müssten Tische desinfiziert werden: „Aber wenn das so schlimm ist mit dem Virus, dann dürften wir doch eigentlich gar nicht aufmachen.“

Was ist mit dem Bier am Tresen?

Nun dürfen sie doch. Bald gibt es auch wieder Fußball im Fernsehen, auch das ein Anlass, wieder in eine Kneipe zu gehen. Angelika Kaiser hat die Hygienevorschriften studiert und sich ein Bild davon gemacht, wie es bald in der „Klickmühle“ aussehen wird. Masken, Listen mit Kontaktdaten der Gäste, jede Stunde die Türklinken in Waschräumen abwischen und kein Geplauder mit Kundschaft am Tisch. Strenge Vorschriften, meint sie und fragt, „wie man damit eine Kneipe führen soll“.

Unklar ist der 70-Jährigen noch, ob Gäste am Tresen ein Bier trinken dürfen. Tresen sind etwas für Bars, und die dürfen nicht aufsperren. Ein Rätsel. Insgesamt ist Frau Kaiser natürlich froh, dass es wieder losgeht mit dem Geschäft. Doch wenn sie sich überlegt, wie viele Regeln es nun gibt, kommt sie für sich persönlich zu diesem Schluss: „Ich ginge nicht essen, das wäre mir zu aufwendig.“

Lesen Sie auch

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Gunnar Menkens