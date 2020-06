Nach Corona-Pause: Ab Donnerstag geht’s von Hannover wieder nach Mallorca

Hannover

Neustart am Flughafen Hannover: Mit der Aufhebung der Reisewarnung für 27 europäische Länder gilt seit Montag wieder ein etwas üppigeres Angebot als in den vergangenen Wochen. Drei Monate lang ist nahezu keine Maschine in Langenhagen abgehoben, nun können Touristen wieder die ersten Ziele anpeilen. Am Flughafen war die Lage am Montagmorgen aber noch entspannt.

Zum innerdeutschen Linienverkehr der Lufthansa, die seit einigen Wochen wieder von Hannover nach München und Frankfurt fliegt, kommt erst nach und nach das touristische Angebot hinzu. Allerdings finden sich auf dem Abflugplan auch schon einige weitere Flüge. Die Airline Sunexpress ist am Montag mit einem Flugzeug nach Izmir gestartet. Es handele sich dabei noch nicht um richtige Ferienflieger, sagt Flughafensprecherin Kristin Peschel. Ziel der Gäste seien eher Familienbesuche in entlegeneren Regionen der Türkei oder der Ukraine.

Der große Test: Die ersten Urlauber fliegen nach Mallorca

Nun kommt ein großer Test dazu: Am Donnerstag startet in Hannover die erste Maschine von Tuifly auf die Balearen. Spanien hat als eines von wenigen Urlaubsländer eigentlich seine Grenzen noch geschlossen. Doch eine begrenzte Anzahl an deutschen Urlaubern darf jetzt schon nach Mallorca reisen. Am Montag ist das erste Flugzeug von Tuifly in Düsseldorf nach Palma gestartet. Der Flug „war voll besetzt mit gut gelaunten Urlaubern“, sagte Tui-Sprecherin Anja Braun der HAZ.

Am Donnerstag um 8.30 Uhr geht es für die ersten Mallorca-Urlauber dann auch in Hannover los. Noch sind Plätze in Flugzeug und Hotels frei – bei Tui gibt es noch ein Angebot: beispielsweise für sieben Tage 587 Euro pro Person in einem Drei-Sterne-Hotel in der Bucht von Alcudia, inklusive Flug. Es seien allerdings nur noch wenige Kontingente frei, sagte Braun.

Welche Regeln gelten in den Flugzeugen?

Bei Tuifly gebe es an Bord für den gesamten Aufenthalt eine Maskenpflicht, sagte Braun. Ein neues Bordkonzept stelle insbesondere bei der Verpflegung mit Speisen und Getränken sicher, dass die Kontakte zwischen Crews und Fluggästen auf ein Minimum reduziert werden könnten. Zudem sollen die Flugzeuge verstärkt gereinigt sowie desinfiziert werden.

Die Abstandsregel spielt im Flugzeug keine Rolle: Es bleiben keine Reihen oder Plätze frei. Nach Angaben von Braun sollen allerdings HEPA-Filter die Luft reinigen – sie entsprächen dem Standard eines Operationssaals und filterten außer Staub auch Viren und Bakterien aus der Luft. Die Tui beruft sich bei der Einschätzung auf das Robert-Koch-Institut: Das Risiko einer Corona-Infektion über die Kabinenluft sei extrem gering, zumal alle zwei Minuten ein vollständiger Luftaustausch stattfinde, sagte Braun.

McDonalds eröffnet heute wieder, andere Shops sollen folgen

Im Langenhagener Terminal selbst gibt es leichte Veränderungen. Lautsprecherdurchsagen und die mittlerweile hinlänglich bekannten Aufkleber am Boden weisen Passagiere auf die notwendigen 1,5 Meter Abstand hin. Seit Montag haben die McDonalds-Filiale sowie der flughafeneigene Erlebnisshop wieder geöffnet, ebenso seit einigen Tagen der Edeka. Die anderen Geschäfte sollen erst schrittweise nachziehen, sagt Flughafensprecherin Peschel. Im gesamten Gebäude gilt die Maskenpflicht.

Aufkleber weisen in der Abflughalle auf die Abstandsregel hin. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Welche weiteren Angebote gibt es ab Hannover ?

Am Dienstag stehen in Hannover Flüge nach Ankara, München, Frankfurt und Kiew auf dem Plan. Am Mittwoch kommen Gaziantep und Budapest dazu. Mit Tuifly geht es in den kommenden Tagen ab Hannover insgesamt viermal nach Mallorca, dreimal nach Portugal und einmal nach Kos. Ende Juni und Anfang Juli sollen unter anderem mit Eurowings, KLM, Air France, Turkish Airlines und Condor weitere Airlines folgen.

Wann starten die Airlines zu neuen Zielen? Noch liegt die Zahl der täglichen Abflüge in Hannover zwischen vier und fünf, sie soll sich aber in den kommenden Wochen Schritt für Schritt steigern. Diese Airlines und Ziele sind beim Flughafen in Langenhagen bislang bekannt: Ab sofort: Sunexpress zu diversen Zielen in der Türkei (u.a. Izmir ), ab 26. Juni sollen Abflüge und Ziele ausgeweitet werden

(u.a. ), ab 26. Juni sollen Abflüge und Ziele ausgeweitet werden Ab sofort: Belavia nach Minsk in Weißrussland

in Ab sofort: Wizzairnach Belgrad in Serbien , Skopje in Mazedoen und Budapest in Ungarn

, in und in Ab 18. Juni: Tuifly nach Faro und Palma, ab Juli weitere Ziele rund ums Mittelmeer

nach und Palma, ab Juli weitere Ziele rund ums Ab 21. Juni: Turkish Airlines nach Istanbul , ab 26. Juni weitere Ziele in der Türkei , u.a. Ankara und Adana

nach , ab 26. Juni weitere Ziele in der , u.a. und Ab 27. Juni: Eurowings nach Palma und Wien

nach Palma und Ab Juni (kein genaues Datum): Air France zweimal wöchentlich nach Paris

zweimal wöchentlich nach Ab Ende Juni (kein genaues Datum): Condor nach Palma, Griechische Inseln , Kanaren und Italien

nach Palma, , und Ab 4. Juli: KLMtäglich nach Amsterdam

Der Airport in Hannover ist stark vom Tourismusgeschäft mit Zielen rund um das Mittelmeer abhängig, es macht rund 60 Prozent des Passagierflugaufkommens aus. Am Flughafen sind 2019 rund 6,3 Millionen Passagiere gestartet oder gelandet. Ähnliche Ergebnisse für das laufende Jahr sind aufgrund der Corona-Krise nicht zu erwarten. Flughafenchef Hille rechnete Anfang Juni mit einer Halbierung der Umsätze und der Einnahmen sowie als Resultat mit einem deutlich zweistelligen Millionenverlust.

Von Sebastian Stein