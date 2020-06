Nach Corona-Pause: Flixbus fährt wieder ab Hannover

Hannover

Das Verkehrsunternehmen Flixbus fährt seit dem heutigen Donnerstag wieder den hannoverschen Busbahnhof an. Fahrgäste aus Hannover können nun wieder 70-mal in der Woche mit den grünen Bussen reisen – unter anderem nach Berlin, Bonn, Dresden, Düsseldorf und Köln, aber auch ins benachbarte Ausland, beispielsweise nach Prag, Amsterdam oder Warschau. Seit dem Neustart bedient Flixbus mittlerweile etwa 80 deutsche Haltestellen aus seinem ursprünglichen Netzwerk.

Neues Hygienekonzept

Das Unternehmen hat wegen der Corona-Pandemie ein neues Hygienekonzept erarbeitet. „Jeder Bus wird vor und nach der Fahrt gereinigt und desinfiziert“, sagt Jörg Brackmann, der bei Flixbus für die neuen Bundesländer und für den Standort Hannover zuständig ist. Zusätzlich zur standardmäßigen Frischluftzufuhr über die Belüftung während der Fahrt soll auch regelmäßig über Fenster gelüftet werden. Die Fahrgäste dürfen ausschließlich durch die Hintertür des Busses ein- und aussteigen. Die Ticketkontrolle verläuft digital und kontaktlos. An den Haltestellen sowie beim Ein- und Ausstieg gilt der übliche Sicherheitsabstand von 1,5 Metern.

Toiletten im Bus bleiben geschossen

Während der Fahrt müssen die Fahrgäste einen Mund-Nasen-Schutz tragen, ebenso beim Ein- und Ausstieg. „Da die Toiletten in den Fahrzeugen nicht geöffnet sind, planen wir auf längeren Strecken zusätzliche Stopps ein“, sagt Brackmann. Die Nachfrage nach den Flixbussen sei vor allem auf den innerdeutschen Strecken in den vergangenen Tagen gestiegen. „Fahrten nach Berlin oder Hamburg laufen schon ganz gut, die kleineren Haltestellen sind noch nicht so gefragt“, sagt Brackmann.

Von Sebastian Stein und Tobias Morchner