Hannover

Es ist ein besonderer Abend. Für die Künstler, die in diesem Moment hinter dem Vorhang auf ihren Auftritt warten, für die 219 geladenen Gäste im Saal des GOP – und für die beiden Varieté-Chefs Dennis Bohnecke und Werner Buss, die nach 112 Tagen Abstinenz erstmals wieder auf der Bühne ihr Publikum begrüßen. Bohnecke hat nachgezählt.

Am 15. März, drei Tage nach der Premiere der Show „Bang Bang“, hatte das GOP coronabedingt den Spielbetrieb eingestellt, die Künstler schweren Herzens verabschiedet, das Team in Kurzarbeit geschickt. Manche Künstler flogen eilig in ihre Heimat zurück, viele blieben in Hannover, lebten gemeinsam – und mietfrei – in den Artistenwohnungen des Varietés, trainierten weiter in Hannover.

Anzeige

Bohnecke selbst verkaufte Kuchen im Teestübchen seiner Frau Josephine am Ballhofplatz. Inzwischen hielten die Auszubildenden den GOP-Betrieb aufrecht, bedienten die Hotline, organisierten Umbauten, trafen Vorbereitungen für die Wiedereröffnung, erzählt Werner Buss. Dafür gibt es erstmal einen großen Applaus des Publikums – und der fühlt sich irgendwie befreiend an.

Weitere HAZ+ Artikel

GOP-Chef kämpft vor Gericht für Spielgenehmigung

Das Plexiglas gehört zum Hygienekonzept: Ein Blick in den Besucherraum des GOP. Quelle: Tim Schaarschmidt

Vor Gericht hat Bohnecke für das GOP eine Spielgenehmigung erstritten – der Hebel dafür ist die Kombination aus Restaurantbetrieb und Theater. Für das Varieté gelten also die Hygieneregeln der Gastronomie. Die Kellner tragen Masken, die Laufwege im Saal sind markiert, und die Zuschauer – darunter Polizeipräsident Volker Kluwe und die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette – sind mit Plexiglasscheiben voneinander getrennt.

Am 4. Juni kam die Genehmigung des Landes, und in nur wenigen Wochen hat das Team die Produktion „Funky Town“ auf die Bühne gebracht. „Es fühlt sich nicht an wie eine Wieder-, sondern wie eine Neueröffnung“, sagt Werner Buss.

Hygieneregeln sind auch Teil der Show

Mit Mütze und Schlabbershirt führt der hannoversche Beatboxer und Jongleur Robert Wicke durch die von Hip-Hop-Stil und Groove getragene Show. Klar, dass die Hygieneregeln auf der Bühne nicht nur befolgt, sondern in die Show eingebaut werden. Ein (dringend nötiges) Plexiglas-Visier ergibt besondere Effekte bei Beatbox-Vokal-Akrobatik. Und hinter einem Ball, der ins Publikum rollt, stürzt Wicke mit Desinfektionsspray her.

Freuen sich gemeinsam über den Neustart: GOP-Direktor Dennis Bohnecke (links), Erste Stadträtin Sabine Tegtmeier-Dette mit ihrem Mann Michael Dette. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Erleichterung und Euphorie der Künstler, wieder spielen zu dürfen, ist mit Händen zu greifen. „What a nice day“, rappt Wicke, „Hey, we have the GOP – and they pay!“ Wir haben das GOP – und sie bezahlen uns! Varieté-Allzweckwaffe Kai Eikermann, der gemeinsam mit Wicke Regie führt, wirkt regelrecht gerührt: „Das war meine längste Pause in 30 Bühnenjahren“, berichtet er dem Publikum. „Und ich hoffe, das bleibt sie auch.“

In der Show klappt noch nicht alles

Ist den Artisten die fehlende Routine anzumerken? Es klappt nicht alles, die kraftzehrende Partnerakrobatik des Duos Spirit wirkt hier und da ein wenig angestrengt und Monsieur Chapeau kann das große Finale seiner geradezu surrealen Balancedarbietung weniger als eine Sekunde halten. Aber ein paar kleine Fehler schmälern den Abend nicht. Im Gegenteil – es zeigt: Auch Artisten sind eben nur Menschen. Und überhaupt: Es gibt endlich wieder eine Show!

GOP bessert im Zuschauerraum nach

Für die nächsten Vorstellungen wird das GOP allerdings nochmal Änderungen im Saal vornehmen. Die Zahl von 219 (statt 310) genehmigten Gästen will Bohnecke noch um rund 30 reduzieren. „Wir haben den Saal streng nach den Hygieneregeln eingerichtet – aber es zeigt sich, dass sich Gäste während der Show anders verhalten als gedacht.“

Wenn Zuschauer an bestimmten Plätzen ihren Stuhl drehen, um besser sehen zu können, werden Abstände nicht mehr eingehalten. „Da müssen wir nachbessern.“ Ganz nach dem Motto, das Werner Buss für den Abend vorgegeben hatte: „Achtsam – aber nie ängstlich!“

„Funky Town“ im GOP: Akrobatik gehört zum Programm. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Funky Town“ im GOP: Diese Shows sind geplant

Für die Shows am Sonntag um 14 und 17 Uhr gibt es noch Karten. Sie kosten zwischen 24 und 44 Euro. Die weiteren Spielzeiten sind Donnerstag und Freitag 19.30 Uhr, Sonnabend 14.30 und 18.30 Uhr, Sonntag 14 und 17 Uhr. Tickets und die weiteren Termine gibt es hier.

Ein Kind bis zum Alter von 14 Jahren hat in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Die Aktion „Kids für nix“ ist als Dankeschön für die Unterstützung des Publikums während der Schließzeit gedacht und gilt bis zum Ende der Herbstferien.

Von Rüdiger Meise