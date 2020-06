Nach Demoverbot: AfD gewinnt vor Gericht gegen die Region Hannover

Hannover

Der Streit um die Absage der für den 8. Mai geplanten Demonstration der Partei Alternative für Deutschland ( AfD) ist endgültig beendet. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat entschieden, dass die Versammlung hätte stattfinden dürfen. Damit bestätigte der 11. Senat des Gerichts eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Hannover.

Die Region Hannover hatte der AfD keine Ausnahmegenehmigung erteilt, um eine Versammlung am 8. Mai durchführen zu können. Die Polizei sei zu der Einschätzung gekommen, dass die Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen nicht hätten eingehalten werden können, hieß es damals als Begründung von der Region. Gegen diese Entscheidung war die AfD vor das Verwaltungsgericht Hannover gezogen.

AfD sagt Demonstration vor Gerichtsentscheidung ab

Am Nachmittag des 8. Mai hatte das Gericht die Demonstration dann erlaubt, die Partei hatte die Veranstaltung aber bereits abgesagt. Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts legte anschließend die Region Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein – und ist damit jetzt gescheitert.

Die Lüneburger Richter gaben der AfD allerdings nicht in der Sache recht. Sie verwiesen in ihrer Urteilsbegründung auf die zeitlichen Abläufe. Der Rechtsstreit habe sich „durch Zeitablauf in der Hauptsache“ erledigt, heißt es in der Urteilsbegründung. Eine Sachentscheidung könne deshalb nicht mehr getroffen werden.

Dirk Brandes, der Vorsitzende des Kreisverbandes der AfD Hannover-Land, sieht sich dennoch in seiner Einschätzung bestätigt. „Ärgerlich ist, dass der Steuerzahler hier unnötig durch die Regionsverwaltung mit Kosten belastet wird. Der Fall war bereits mit Entscheidung durch das Verwaltungsgericht eindeutig geklärt“, sagt der Politiker.

Das Gericht hat den Streitwert des Verfahrens auf 5000 Euro festgelegt. Die Summe muss jetzt von der Region Hannover beglichen werden.

