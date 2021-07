Eine infizierte Frau hat in einer Innenstadt-Disco in Hannover gefeiert, 1116 Menschen wurden deshalb in Quarantäne geschickt. Einer hat geklagt – aber das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. Derweil hat besagte Partynacht zu einen Ansturm an Anrufen beim Gesundheitsamt geführt.