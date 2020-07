Der Rat der Religionen sieht in dem Drohschreiben an Oberbürgermeister Belit Onay einen Angriff auf die Weltoffenheit Hannovers. Der Rat stellt sich vor den Oberbürgermeister. Außerdem formulieren die Vertreter der Glaubensgemeinschaften eine Forderung an die Sicherheitsbehörden.