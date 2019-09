Nach Einsatz in Grömitz: So geht es den Kindern aus Hannover

Hannover/Grömitz

Gruseliges Ende einer Klassenfahrt: 50 Kinder und Jugendliche sowie zwei Erwachsene haben am Mittwochabend in einem Zeltlager an der Ostsee plötzlich über heftige Magen-Darm-Beschwerden geklagt. Betroffen waren dabei größtenteils Achtklässler und die Betreuer der Integrierten Gesamtschule (IGS) Roderbruch in Hannover. Kinder und Eltern berichten der HAZ, viele der Betroffenen hätten sich übergeben. Der Rettungsdienst rückte mit einem Großaufgebot an, bis zum Donnerstagmittag mussten die Kranken behandelt werden.

Fast einen Tag lang herrschte im Jugendcamp Grömitz Ausnahmezustand. Drei achte Klassen der IGS Roderbruch waren am Montag zur einwöchigen Reisefreizeit an die Ostsee aufgebrochen, erst am Freitag sollte es zurückgehen. Etwa die Hälfte der rund 90 Schüler klagte dann aber am Mittwoch plötzlich über Magenbeschwerden. Genau zu dem Zeitpunkt wollte ein Vater aus Hannover seine 13-jährige Tochter abholen, sie litt bereits seit zwei Tagen an einer fiebrigen Erkältung. „Bereits am Eingang wurde ich von einer Lehrerin mit den Worten ,Wir haben ein Problem‘ empfangen.“

Mobile Krankenstation mit Quarantänebereich

Der Vater berichtet weiter, dass die ersten Schüler zunächst in ein nahe gelegenes Krankenhaus kamen. Laut Kreis Ostholstein lief der erste Notruf gegen 17 Uhr ein, 15 Kinder sollten betroffen sein. Als jedoch immer mehr Jugendliche krank wurden, entwickelte sich daraus ein Großeinsatz: Rund 100 Rettungskräfte eilten zum Lensterstrand, bauten dort eine mobile Krankenstation samt Quarantänebereich auf. „Viele haben sich übergeben und hatten Bauchschmerzen“, berichtete der 13-jährige IGS-Schüler Louis am Donnerstag. Helfer in Schutzanzügen und mit Mundschutz kümmerten sich um die Patienten. „Viele Kinder waren mit ihren Nerven am Ende.“ Ihm selbst gehe es aber gut.

Die betroffenen Eltern der Schule im Roderbruch hatten am Mittwochabend die Nachricht von den vielen Krankheitsfällen erhalten, viele machten sich sofort von Hannover aus auf den Weg nach Grömitz. Eine Mutter organisierte sich noch in der Nacht ein Hotelzimmer, nach dem Frühstück durfte sie am Donnerstagmorgen kurz zu ihrem 13-jährigen Sohn. Anschließend mussten aber alle wieder vor der Absperrung warten, erst gegen 12 Uhr wurden alle Eltern zu ihren Kindern gelassen. Frank Fiedler holte seine Tochter Emily (13) ab. Er war froh, dass „alles relativ schnell ging“, hätte sich aber zeitweise etwas mehr Informationen vonseiten der Verantwortlichen gewünscht.

„Wir haben nichts gemacht – nur gegessen“

Der Ursprung der Magen-Darm-Beschwerden ist noch unklar, unter den Betroffenen sollen überwiegend Mädchen sein. „Am Mittwoch haben wir eigentlich nichts gemacht – nur gegessen“, sagte Emily am Tag danach kurz vor ihrer Heimfahrt. Ihr sei aber die ganze Zeit schlecht gewesen, und „viele Leute haben sich übergeben“. Diese seien dann in einen separaten Raum gebracht worden. Bei den beiden erkrankten Erwachsenen handelt es sich um zwei Lehrer der IGS, nach HAZ-Informationen soll eine dritte Lehrkraft nach ähnlichen Symptomen bereits vorzeitig abgereist sein. Die Schulleitung war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Am Donnerstag hatte sich die Lage weitestgehend normalisiert. „Keiner der Betroffenen ist schwer erkrankt“, teilte der Kreis Ostholstein mittags mit. Eine Klasse aus dem Vogtland ( Sachsen) war zu dem Zeitpunkt bereits abgereist, sie blieb gänzlich von Beschwerden verschont. Auch die völlig übermüdeten IGS-Schüler durften nach durchwachter Nacht größtenteils wenig später ihre Heimreise in Bussen antreten – sofern sie nicht bereits von ihren Eltern abgeholt worden waren. Diese wurden im Vorfeld vom Fachdienst Gesundheit des Kreises Ostholstein über den Umgang mit den Symptomen unterrichtet. Nach HAZ-Informationen bleiben sieben Patienten bis Freitag in Grömitz.

Norovirus oder Lebensmittelvergiftung

Parallel zum Rettungseinsatz sammelte ein Analyseteam mit Laborausrüstung Proben, um der Erkrankung auf den Grund zu gehen. Der kurze und heftige Brechdurchfall bei den 52 Betroffenen könnte auf eine Infektion mit dem Norovirus hindeuten, verdorbene Lebensmittel kommen aber auch infrage. Der Kreis Ostholstein will das vorerst nicht kommentieren: „Ein Ergebnis ist ab kommendem Montag zu erwarten“, sagte eine Sprecherin. „Die Ursachen für die Beschwerden sind bis dahin weiter unbekannt.“

Von Peer Hellerling und Sebastian Rosenkötter