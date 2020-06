Hannover

Der 46-jährige Ion Puscasu hebt einen prall gefüllten blauen Müllsack in den Kofferraum seines Wagens. Dann guckt er an dem Mehrfamilienhaus an der Roberststraße mit der Hausnummer sieben im hannoverschen Stadtteil List nach oben. So ganz kann er es an diesem Mittwoch, genau eine Woche nach der Katastrophe, noch immer nicht fassen, dass er am Abend des 10. Juni heile aus seiner Wohnung im obersten Stock des Mehrfamilienhauses herausgekommen ist. „Ich hatte viel Glück“, sagt er.

Rückblick: Vor genau einer Woche, gegen 21 Uhr, erschüttert eine gewaltige Explosion das Gebäude. Durch die Wucht wird ein Fenster einer Wohnung im ersten Stock aus der Wand gedrückt. Das Glas zersplittert auf der Straße, der Fensterrahmen beschädigt ein vor dem Haus geparktes Auto. Ion Puscasu schläft zu diesem Zeitpunkt in seiner Wohnung unter dem Dach. Von der Explosion vier Stockwerke tiefer, bekommt er nichts mit. „Er hatte sein Handy in der Küche gelassen, ich konnte ihn nicht erreichen und habe mir Sorgen gemacht“, sagt die Schwester des 46-Jährigen. Sie arbeitet zum Zeitpunkt der Explosion in der Pizzeria Da Pino, die im Erdgeschoss des Gebäudes untergebracht ist und die an jenem Abend gut besucht war.

Nach der Explosion in dem Mehrfamilienhaus an der Robertstraße am 10. Juni führte die Feuerwehr Mieter mit sogenannten Fluchthauben aus dem Gebäude. Quelle: Christian Elsner

Ion Puscasu wird schließlich von den Martinshörnern der immer zahlreicher vor Ort eintreffenden Feuerwehr- und Rettungswagen wach. „Der Rauch ist vom ersten Stock ganz schnell nach oben gezogen“, sagt er im Gespräch mit der HAZ. Kurz darauf waren die ersten Einsatzkräfte bei dem 46-Jährigen. „Mit einer Haube über dem Kopf haben sie mich durch das Treppenhaus ins Freie geführt“, sagt Puscasu. Seit dem Brand wohnt er bei seiner Schwester, die an der Lister Meile eine Wohnung hat. „Jetzt muss ich mir langsam eine neue Bleibe suchen, aber das wird schwer, ich habe keine Versicherung“, sagt er.

Gebäude ist nicht einsturzgefährdet

Ein Statiker und ein Gutachter der Versicherung des Eigentümers, einer Immobilien GmbH mit Sitz in Berlin, haben das Gebäude inzwischen untersucht. Die Explosion und die Flammen haben das Mehrfamilienhaus zwar stark in Mitleidenschaft gezogen. „Es ist aber nicht einsturzgefährdet, wie zunächst kolportiert wurde“, sagt der Gutachter. Das bestätigt auch ein Mitarbeiter der Gebäudeverwaltung. „Die Mieter können inzwischen wieder in ihre Wohnungen, um wichtige Dokumente oder andere Sachen heraus zu holen“, sagt er. Wann die Mieter wieder vollständig in ihre Räumlichkeiten beziehen können, sei aber noch offen.

Im Einsatz in der List. Quelle: Christian Elsner

Nicht so lange warten müssen offenbar der Betreiber der Pizzeria und der Betreiber einer daran angrenzenden Eisdiele. „Diese Bereiche des Gebäudes sind so gut wie nicht betroffen, da muss nur der Strom wieder angeschaltet werden und es kann wieder losgehen“, sagt der Gutachter.

Explosion entstand im Wohn-/Schlafzimmer des Opfers

Über die genaue Ursache der schweren Explosion, die dann zu dem Feuer geführt hat, herrscht weiter Rätselraten. Offiziell kann die Polizei nicht sagen, wodurch sie hervorgerufen worden ist. Der Grad der Zerstörung in der betroffenen Wohnung sei zu groß. Der 34-jährige Mieter wird wegen seiner schweren Verletzungen weiter in einem Krankenhaus behandelt. Er konnte deshalb noch nicht von den Ermittlern befragt werden. „Wir können nur sagen, dass die Explosion im Wohn-/Schlafzimmer des Opfers geschehen sein muss“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram.

Im Haus an der Robertstraße gilt der 34-jährige Mieter, in dessen Wohnung das Feuer entstand, als Sonderling. „Er hat in seiner Wohnung laut Selbstgespräche geführt und hat sich oft über die Gäste der Pizzeria beschwert“, sagt die Schwester von Ion Puscasu. Einer regelmäßigen Arbeit soll der Mieter nicht nachgegangen sein. Vielmehr habe er auf der Lister Meile um Geld gebettelt. Zeugen haben ihn vor einer Woche unmittelbar nach der Explosion beobachtet. „Er kam nur in Unterhose und Unterhemd aus dem Haus gelaufen“, sagt ein Nachbar. „Er hatte schwere Brandverletzungen vor allem im Gesicht, er wird sein Leben lang gezeichnet sein“, sagt eine andere Zeugin.

