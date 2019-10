Hannover

Ermittlungserfolg im Fall der mit Kot vollgeschmierten Hauseingänge in der List und Oststadt: Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage gegen einen 48 Jahre alten Mann erhoben. Ihm werden demnach sechs Taten zwischen April und Mai zur Last gelegt. Offenbar führte ein Treffer in der DNA-Datenbank zum Verdächtigen. Erst am Wochenende gab es wieder einen Vorfall an der Lister Meile. Die Hintergründe für die Fäkalien-Anschläge sind allerdings unklar.

Eimer und Kondome voller Kot

Der Beschuldigte schlug laut Anklage unter andere an der Flügge- und Sedanstraße zu, auch ein Geschäft an der Podbielskistraße, das Diakonische Werk an der Berliner Allee und das Kulturzentrum Pavillon waren demnach Ziele seiner Angriffe. Er soll Eimer sowie Kondome mit Kot gefüllt und sie dann gegen die Hauswände geschleudert haben. Dem 48-Jährigen wird Sachbeschädigung vorgeworfen, weil einige Verunreinigungen offenbar nicht bloß mit Wasser beseitigt werden konnten. Nach HAZ-Informationen musste mindestens eine Hausfassade mit chemischen Reinigungsmitteln gesäubert werden, danach blieben zudem Verfärbungen zurück.

Unter anderem wurden DNA-Proben von den Tatorten durch das Landeskriminalamt ausgewertet, so kamen die Beamten dem 48-Jährigen auf die Schliche. Dessen Genmuster war offenbar in der Datenbank der Ermittler gespeichert. Zu den Hintergründen, ob der Mann die Hauseingänge gezielt oder spontan auswählte, ist nichts bekannt – ebenso zum Motiv. Möglicherweise kommen demnächst sogar noch weitere Taten dazu: Laut Polizei gab es am Wochenende neue Anschläge an der Lister Meile und Podbi. Hier muss erst geprüft werden, ob der 48-Jährige ebenfalls der Täter ist.

Polizei ermittelte zunächst nicht

Allein an einer Haustür an der Flüggestraße soll es seit Jahresbeginn vier Anschläge gegeben haben. Zunächst hatten die Ermittler die Vorfälle jedoch nicht als Sachbeschädigung gewertet, da sich Kot und Urin nach Auffassung der Beamten einfach mit Wasser hätten abwaschen lassen. Auf HAZ-Anfrage teilte die Polizei damals zunächst mit, die Suche nach dem Verursacher müssten die Bewohner selbst übernehmen. Erst zwei Polizisten erkannten kurz darauf eine Serie und nahmen dann doch die Ermittlungen auf. Am Ende kamen sie sogar auf 20 Anschläge im ganzen Stadtgebiet. Einen Prozesstermin gibt es noch nicht.

Von Peer Hellerling