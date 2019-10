Nach Feueralarm: Rund 100 Angestellte räumen Bürogebäude in der Langen Laube

Hannover

Bei einem Feuer in einem Bürogebäude in der Straße Lange Laube in Hannovers Innenstadt ist am Mittwoch nur ein geringer Schaden entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war gegen 11.30 Uhr alarmiert worden. Erste Anrufer berichteten davon, es brenne in der Tiefgarage des Bürokomplexes. Diese Angeben bestätigten sich zum Glück nicht.

„Es brannten Dämmstoffe, die in einem Raum im Keller gelagert waren, der unmittelbar an die Tiefgarage grenzt“, sagt Feuerwehrsprecher Rainer Kunze. Vorsorglich hatten rund 100 Angestellte vor dem Eintreffen der Helfer ihre Arbeitsplätze verlassen und verfolgten den Löscheinsatz der Feuerwehr von der Straße aus. Der Brand war schnell gelöscht. Die Feuerwehr konnte kurze Zeit später wieder abrücken. Die Angestellten nahmen wieder ihre Arbeit auf.

Von tm