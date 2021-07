Hannover

Ein 37 Jahre alter Mann hat sich bei der Bundespolizei in Hannover gestellt. Er gab an, an den rassistischen und sexuellen Beleidigungen gegenüber zwei Frauen am Wochenende beteiligt gewesen zu sein. Der Zwischenfall ereignete sich am Sonnabend in einem Zug aus Hodenhagen, als eine etwa 15-köpfige Gruppe von Hannover-96-Anhängern auf der Rückreise von einem Freundschaftsspiel war. Es deutet viel darauf hin, dass der Verdächtige von seinen Begleitern unter Druck gesetzt wurde, zu den Behörden zu gehen.

Wie die Bundespolizei mitteilt, meldete sich der 37-Jährige am Montagabend bei den Beamten. Laut Sprecher Martin Ackert sei er nach eigenen Angaben „beteiligt“ gewesen. Weitere Angaben wolle er erst in Begleitung eines Anwalts machen. Nur Stunden zuvor hatten die Ermittler einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Der Gesuchte sollte neben den rassistischen Beleidigungen auch Nazi-Parolen ausgestoßen und weitere Fahrgäste bedroht haben. Er trug ein Shirt mit der Aufschrift „Hannover Support“ und kam mit seinen Begleitern nach dem Spiel gegen Ahlden (Heidekreis) zurück.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

96-Supporter distanzieren sich

Nach HAZ-Informationen deutet einiges darauf hin, dass es sich bei dem Mann sogar um exakt den Gesuchten handelt. Denn: Auf Instagram meldeten sich die Supporter am Montagabend zu Wort und distanzieren sich. Es habe sich lediglich um eine Person gehandelt, „die uns diesen widerlichen Ruf beschert hat“. Der Mann sei erstmals dabei gewesen und direkt wieder aus der Gruppe entfernt worden. „Wir möchten klarstellen, dass wir Supporter weder für Rassismus oder sexuelle Belästigung stehen“, heißt es in dem Beitrag wörtlich.

Lesen Sie auch Hannover: 96-Anhänger beleidigt Frauen rassistisch und sexuell

Wurde der Verdächtige unter Druck gesetzt, sich zu stellen? Die Bundespolizei will nun das Videomaterial aus dem Zug daraufhin prüfen, ob es den 37-Jährigen zeigt. Außerdem seien zahlreiche Zeugenhinweise eingegangen, die nun ausgewertet werden. „Die Ermittlungen dauern an“, sagt Ackert. Die Supporter wollen darüber hinaus beim Ü32-Heimspiel nächstes Wochenende einen Banner mit der Aufschrift „We say Yes to Football and No to Rasicm“ (Wir sagen Ja zum Fußball und Nein zu Rassismus) aufhängen.

Von Peer Hellerling