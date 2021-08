Nach Gerichtsurteil: Hannovers Fahrradstraßen auf dem Prüfstand 

Hannover

Meistens lief es in Hannover so: Schild aufgestellt, vielleicht noch ein paar Symbole auf die Fahrbahn gepinselt – fertig war die Fahrradstraße. Dass diese Praxis keine Zukunft hat, machte das Verwaltungsgericht am Freitag in seinem Urteil zur Kleefelder Straße mehr als deutlich. „Wo Fahrradstraße draufsteht, muss auch Fahrradstraße drin sein“, stellte Richter Arne Gonschior klar. Beim Radfahrerclub ADFC stößt diese Auslegung der Gesetze auf große Zustimmung. „Die Stadt hat es sich lange Zeit viel zu einfach gemacht“, kritisiert Eberhard Röhrig-van der Meer, Sprecher des ADFC in Hannover.

Durch die Ausweisung von Fahrradstraßen habe die Verwaltung eine fahrradfreundliche Verkehrspolitik signalisieren wollen. In der Praxis habe das aber kaum zu Verbesserungen geführt. „Das war zu kurzsichtig. Und nach diesem Urteil muss die Stadt Konsequenzen ziehen“, fordert Röhrig-van der Meer. Denn das Gericht hatte auch noch einmal deutlich gemacht, dass Autos in Fahrradstraßen grundsätzlich nichts zu suchen hätten. Wenn sie doch zugelassen würden, müsse es dafür sehr gewichtige Gründe geben.

Fahrradstraße: Keine Autos? Stadt macht Ausnahme zur Regel

23 Fahrradstraßen gibt es aktuell in Hannover. 23-mal machte die Stadt von dieser eigentlich als Ausnahme gedachten Regel Gebrauch. „Das ist eine ziemlich schlechte Quote“, findet Röhrig-van der Meer. Nur noch Anliegerverkehr zuzulassen, ist aus seiner Sicht „die Mindestlösung“. Möglich seien auch Lösungen wie in der Edenstraße in der List, wo die Stadt den Durchgangsverkehr durch Poller unterband.

Vor allem, wo es eng zugeht, müsse die Stadt reagieren, etwa in der besonders schmalen Großen Barlinge in der Südstadt. Zwar hat die Stadt dort eine Einbahnstraße eingerichtet, weil jedoch auf beiden Seiten weiterhin Autos parken dürfen, bleibt dem Radverkehr dennoch oft kaum Platz. „Das geht eigentlich absolut gar nicht“, sagt Röhrig-van der Meer.

Grüne für Anliegerstraßen und Vorfahrt für Radfahrer

Auch für Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian war es „lange ein großes Ärgernis“, dass die Stadt keine echten Fahrradstraßen eingerichtet hat. „Warum führt man nicht wenigstens Anliegerstraßen ein“, fragt sich die Grüne. Auch durch den verstärkten Einsatz von Einbahnstraßen oder Vorfahrt für Radfahrer entlang der Fahrradstraße ließen sich Verbesserungen erzielen. „Es reicht eben nicht aus, nur ein Fahrradstraßenschild aufzustellen“, kritisiert Clausen-Muradian.

„An manchen Stellen muss die Stadt nochmal ran“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Nach dem Urteil müsse sie noch einmal alle 23 Fahrradstraßen einzeln auf den Prüfstand stellen, „damit es nicht weitere Niederlagen vor Gericht gibt“, warnt Kelich. Er sieht allerdings „keine Pauschallösung für alle Fahrradstraßen“. Wichtig sei es, jetzt „nochmal die Fahrbahnbreite und das Thema Sicherheit genauer in den Fokus zu nehmen“, fordert der SPD-Mann.

„Wenn man es mit Fahrradstraßen Ernst meint, muss man da eigentlich Anliegerstraßen draus machen. Damit könnte ich leben“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Allerdings gebe es Fahrradstraßen, die für den Durchgangsverkehr auch künftig benötigt würden. „Wo die Fahrradstraßen ohnehin nur aus dem Schild und damit eher virtuell bestehen, muss man sie dann vielleicht auch wieder wegnehmen“, sagt Engelke.

CDU: Fahrradstraßen „völlig stümperhaft“ umgesetzt

Scharfe Kritik gibt es von der CDU. „Völlig stümperhaft“ habe die Stadt ihre Fahrradstraßen umgesetzt, findet Felix Semper, verkehrspolitischer Sprecher der CDU. Semper wünscht sich stattdessen „andere Lösungen“, bei denen Radverkehr und Autoverkehr besser voneinander getrennt würden, etwa durch ein engmaschiges Netz an separat geführten Velorouten.

„Wir werden uns Gedanken machen und die Fahrradstraßen noch einmal nachprüfen müssen“, kündigt Tiefbauamtschef Andreas Bode an. Erst einmal werde man jedoch die schriftliche Begründung des Urteils abwarten. „Auch bei einer Fahrradstraße müssen wir immer eine Abwägung zwischen den verschiedenen Belangen von Radfahrern, Autofahrern und Anliegern treffen“, erklärt Bode.

Von Christian Bohnenkamp