Hannover

Überfall nach dem Kirchgang: In Badenstedt ist eine 83-jährige Frau Opfer eines Handtaschenräubers geworden. Die Frau wurde bei der Attacke leicht verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich der Überfall bereits am Sonntag abgespielt. Die 83-Jährige war gegen 10 Uhr nach einem Gottesdienst auf ihrem Heimweg an der Badenstedter Straße in Richtung Hermann-Ehlers-Allee unterwegs. Kurz hinter der Stadtbahnhaltestelle „Am Soltekampe“ tauchte der Räuber hinter ihr auf und riss ihr die Handtasche weg.

Rentnerin stürzt

Dadurch stürzte die 83-Jährige zu Boden. Der Täter flüchtete in Richtung Empelder Straße.

Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die Seniorin am Tatort ambulant.

Wer gibt Hinweise?

Unterdessen fahndet die Polizei nach dem Räuber. Er ist schlank, etwa 1,60 Meter groß und trug zum Zeitpunkt der Tat eine hellgraue Sweatjacke mit Kapuze sowie eine hellgraue Hose.

Hinweise an das Polizeikommissariat Limmer unter der Telefonnummer (0511) 1 09 39 15.

