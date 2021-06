Hannover

Auch knapp drei Wochen nach dem Großbrand im Busdepot der Üstra in Hannover-Mittelfeld kann die Polizei noch immer nicht nach der Ursache für das Feuer forschen. Die Brandmauern der betroffenen Halle hatten den Flammen am 5. Juni zwar standgehalten. Das Gebäude gilt seitdem aber als einsturzgefährdet und darf nicht betreten werden.

Kein Beweismaterial vernichtet

Die Polizei geht davon aus, dass die Halle bis nächste Woche so gesichert werden kann, dass dort Ermittler gefahrlos arbeiten können. „Die Üstra arbeitet mit der Versicherung und deren Statiker zusammen, damit der Brandort untersucht werden kann“, teilt die Behörde mit. Die Spezialisten gehen nicht davon aus, dass durch den Zeitverzug Beweismaterial vernichtet worden ist, zum Beispiel durch Witterung.

Am Nachmittag des 5. Juni war auf dem Gelände der Üstra in Mittelfeld, wo die Elektrobusse abgestellt werden, ein Feuer ausgebrochen. Neun Fahrzeuge wurden zum Teil vollständig zerstört. Die Rauchsäule war in weiten Teilen des Stadtgebiets zu sehen. Der Schaden geht, ersten Schätzungen zufolge, in die Millionen. Das Großfeuer wirft das Unternehmen auch bei den geplanten Schritten in Sachen Elektromobilität zurück.

Großbrand bei der Düsseldorfer Rheinbahn geklärt

Auch ein anderes Verkehrsunternehmen ist in diesem Jahr von einem Großbrand betroffen gewesen. Bei der Rheinbahn in Düsseldorf brannte am 1. April eine Lagerhalle lichterloh. 38 Fahrzeuge wurden dabei zerstört, darunter auch acht Elektrobusse. In diesem Fall stand die Brandursache sehr schnell fest. Ein technischer Defekt habe zu dem Feuer geführt, gab die Polizei sieben Tage später bekannt. Die Düsseldorfer Brandermittler hatten aber gegenüber ihren Kollegen aus Hannover einen entscheidenden Vorteil: Die Halle der Rheinbahn war bei dem Feuer vollständig niedergebrannt, sodass die Beamten sofort loslegen konnten, nachdem die Überreste der Halle und der Busse abgekühlt waren.

Von Tobias Morchner