Hannover

Die monatelangen Schulschließungen in der Corona-Krise haben ihre Spuren hinterlassen – und die Zahl der Wiederholer in der Region Hannover in diesem Jahr auf ein Rekordhoch getrieben: 1354 Schülerinnen und Schüler drehen eine Ehrenrunde. Vor allem in den Jahrgängen 1, 4, 9, 10 und 12 gibt es viele Wiederholer. Das zeigt die amtliche Schulstatistik, die jetzt im Schulausschuss der Stadt vorgestellt worden ist. Unklar ist dabei, ob die Kinder aufgrund ihrer schlechten Noten sitzenbleiben oder ob sie lieber freiwillig zurückgehen, weil sie im Lockdown zu große Lernlücken aufgebaut haben.

Das Ziel der Ehrenrunde: Ein besserer Abschluss

Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski vermutet, das Hauptziel sei es dabei, einen besseren Abschluss zu bekommen, entweder im Abitur, am Ende der Sekundarstufe I oder für den Wechsel nach Klasse 4. Vielen Erstklässlern, die im Sommer 2020 unter Corona-Bedingungen starteten und dann ab Januar 2021 nur jeden zweiten Tag Präsenzunterricht hatten, ist vermutlich der Schulstart so schwergefallen, dass ihre Eltern ihnen lieber einen zweiten Start gönnen.

Rekordhoch nach niedrigem Stand 2020

Auffällig ist der Anstieg nach einem sehr niedrigen Stand 2020. Da lag die Zahl der Wiederholer deutlich niedriger als sonst – nämlich nur bei 906. Im Sommer 2019 waren es 1222 gewesen.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 an die Lehrkräfte appelliert, die Schüler milde zu bewerten. Er hatte zudem den Familien die Möglichkeit eingeräumt, ihre Kinder freiwillig wiederholen zu lassen, allerdings auch vor vorschnellen Entscheidungen gewarnt.

Während im ersten Corona-Schuljahr viele Eltern ihre Kinder doch weitermachen ließen, haben sie im zweiten Corona-Schuljahr offenkundig doch lieber die Option des Wiederholens gewählt.

Mehr Wiederholer in fast allen Jahrgängen

In fast durchgängig allen Jahrgängen gab es am Ende des vergangenen Schuljahres mehr Wiederholer als im Vorjahr, einzige Ausnahme ist die 3. Klasse. Am Ende der zweiten Klasse entscheiden sich generell mehr Familien für eine Ehrenrunde, wenn die Kinder in den ersten beiden Schuljahren nicht das gelernt haben, was sie für einen erfolgreichen Start in das erste Schuljahr mit Noten im 3. Jahrgang brauchen. Auch in den Jahrgängen 7 und 8 gibt es deutlich mehr Wiederholer.

Fraglich bleibt, ob sich die Lerndefizite aus der Pandemie aufholen lassen. Vonseiten der Stadt hieß es, man müsse aufpassen, dass aus den Wiederholern von heute nicht die Schulformwechsler von morgen werden.

Negativen Folge des Homeschoolings sind gravierend

Immer wieder hatten Oppositionspolitiker wie die Grünen im Landtag kritisiert, dass durch das monatelange Homeschooling gerade die ohnehin sozial schwächeren Schüler noch weiter abgehängt werden, die Schüler ab Klasse 5 mussten wegen der Pandemie in diesem Jahr fast ein halbes Jahr allein zu Hause lernen. Nur die Abschlussjahrgänge und die Grundschüler hatten ab Januar Unterricht im Wechselmodell. Das soziale Lernen ist überall auf der Strecke geblieben, durch viele Klassengemeinschaften geht nach wie vor ein Riss.

Nicht nur in der Schule sind die Kinder durch die Corona-Krise deutlich zurückgeworfen worden, wie die Schulpsychologen das schon im Sommer angemahnt hatten, auch schon vorher. Bei den Schuleingangsuntersuchungen der Region war aufgefallen, dass die angehenden Abc-Schützen nicht nur übergewichtiger und motorisch ungeschickter, sondern auch erhebliche Sprachdefizite hatten. In einigen Gebieten hatte es gar keine Untersuchungen der Kita-Kinder gegeben, weil die Gesundheitsämter zu viel mit der Pandemiebekämpfung zu tun hatten. Da erscheint es nur folgerichtig, dass sich 60 Prozent der Eltern, deren Kinder erst zwischen Anfang Juli und Ende September sechs Jahre alt werden, sie lieber freiwillig vom Schulbesuch zurückstellen.

Von Saskia Döhner