Hannover

Nach dem Impftag der Lehrer gehen einige Grundschulen in Hannover vorsorglich ins Distanzlernen. Damit wollen sie vermeiden, die Kinder am Folgetag morgens nach Hause schicken zu müssen, wenn viele Pädagogen wegen heftiger Impfreaktionen ausfallen.

Unter Eltern löst das sehr unterschiedliche Reaktionen aus. Manche Familien sind froh, wenn sie den Tag mit Homeschooling vorher einplanen können. „Uns sind Verlässlichkeit und Planbarkeit sehr wichtig“, sagt Christian Budde vom Schulelternrat der Grundschule Am Lindener Markt. Andere Eltern reagieren mit Unverständnis, weil sie sich seit einem Jahr mit einer besonderen Belastungssituation konfrontiert sehen. Jeder zusätzliche Tag im Distanzlernen bringt Nachteile. Er stellt die Eltern vor ein Betreuungsproblem. Und viele haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Kinder zu Hause einfach weniger lernen als in der Schule.

Ein Vorwurf an die Schulen: Warum lassen Lehrer sich nicht vor dem Wochenende oder in den Ferien impfen? „Wir hätten lieber einen Impftermin am Wochenende oder in den Ferien bekommen wie bei der Erstimpfung. Aber das können wir uns nicht aussuchen“, sagt Christiane Reineke, Leiterin der Grundschule Am Lindener Markt. Dort läuft voraussichtlich drei Tage außerplanmäßig Distanzlernen, der Termin für die Zweitimpfung liegt auf Mittwoch Vormittag.

Reineke betont, dass alle Lehrer, bei denen keine Nebenwirkungen auftreten, an den drei Tagen in der Schule in der Notbetreuung arbeiten und ihre Schüler im Distanzlernen betreuen. Jede Familie mit Betreuungsproblem konnte das Kind anmelden.

Elternvorstand Budde weist Kritik an den Lehrern zurück. „Die meisten Lehrer dieser Schule würden vermutlich selbst todkrank noch versuchen, den Unterricht irgendwie zu stemmen.“ Er erinnert daran, wie wichtig die Impfung der Lehrer letztlich für die Familien ist: „Wir sind froh darüber, weil wir dann keine Ausfälle durch Quarantäne mehr zu befürchten haben.“

Starke Nebenwirkungen bei Astrazeneca

An vielen Grundschulen wurde bei der ersten Impfung Astrazeneca eingesetzt. Wegen der oft starken Impfreaktionen speziell von Jüngeren auf den Wirkstoff sollen danach teils 70 oder auch 80 Prozent der Lehrkräfte ausgefallen sein. „Bei uns lagen etliche Kollegen mit Schüttelfrost und hohem Fieber drei Tage im Bett“, berichtet Ingetraud Schlund, Leiterin der Grundschule Auf dem Loh. Nur drei von 27 Lehrern, die die Impfung mitmachten, waren symptomfrei und arbeitsfähig.

Der Impftermin lag damals am Donnerstag vor den Osterferien, die Schule bot am Folgetag nur eine Notbetreuung an. Schlund fühlte sich im Nachhinein in der Entscheidung bestätigt. Noch ist nicht entschieden, wie die Schule mit der Zweitimpfung umgeht. „Die Kollegen bekommen dann ein anderes Präparat. Wie die Reaktionen auf eine solche Kreuzimpfung ausfallen, kann niemand vorhersagen.“

Andere Schulen machen trotz Impftag Präsenzunterricht

Viele Eltern sind froh über jeden Tag, an dem ihr Kind wieder in die Schule gehen darf. Quelle: dpa

Die Grundschulen gehen mit der Situation ganz unterschiedlich um. „Bei uns hatten durchaus einige Kollegen Nebenwirkungen. Wir hatten allerdings das große Glück, am Freitag vor den Osterferien geimpft zu werden“, berichtet Andreas Kathmann, Leiter der Grundschule Tiefenriede. Der Unterricht am Impftag selbst sei fast normal gelaufen. Kathmann musste nur die Pausenzeiten verlängern, damit die Lehrer jeweils in kleiner Gruppe zum Impfen gehen konnten.

Der zweite Termin für seine Schule steht noch nicht fest. Kathmann hofft, dass es wieder ein Freitag wird. Das würde ihm Probleme ersparen. Er könne nachvollziehen, wenn Schulleiter sich vorsichtig verhalten. „Das muss jeder Schulleiter für sich entscheiden.“

An der Grundschule Kestnerstraße konnten einige Lehrer nach der Erstimpfung nicht arbeiten. „Wir konnten das aber intern regeln“, berichtet Schulleiterin Uschi Albrecht. Vorgaben dazu gibt es nicht, betont sie. Die Schulleitungen versuchten, je nach Lage an der Schule zu handeln.

Schulleiterin Stefanie Schluck hat sich mit einem Notfallplan vorbereitet: An der Grundschule Stammestraße hatten die Lehrer diesen Montag ihren zweiten Impftermin. „Wenn es nicht anders geht, weil wir nicht genügend Mitarbeiter haben, informieren wir die Eltern kurzfristig.“ Die betroffenen Kinder müssen dann nach Hause zum Distanzlernen oder in die Notbetreuung gehen.

Von Bärbel Hilbig