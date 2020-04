Vor Gericht hat die 800-Quadratmeter-Regel für den Möbelhandel in Niedersachsen Bestand – in der Politik dagegen mehren sich die Zweifel an ihrem Sinn. Man habe nach Inkrafttreten der Regelung gemerkt, dass es klüger sein könnte, „sich stärker an Kriterien zu orientieren als an Quadratmetern“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Dienstag bei einem Besuch in Hannover. So ergebe eine festgelegte Zahl von Kunden pro Quadratmeter in einem Geschäft möglicherweise mehr Sinn als die starre Regel, nach der in vielen Branchen Geschäfte nur bis zu 800 Quadratmeter ihrer Fläche für Kunden öffnen dürfen – so auch bei Möbelgeschäften.

Händler mit Klage gescheitert

Am Montag waren vier Einrichtungshäuser aus dem Raum Hannover mit einer Klage vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg gescheitert. Die Händler wollten erreichen, mehr als nur 800 Quadratmeter ihrer Verkaufsfläche öffnen zu dürfen.

Zwar sind Möbelhäuser wie das von Helmut Staude in Hainholz seit dieser Woche wieder geöffnet. Doch die Beschränkung auf 800 Quadratmeter erschwere den Verkauf enorm, sagt Staude. „In unserem Küchenstudio ist das nicht so ein großes Problem, da wir den Kunden an den Arbeitsplätzen der Berater alles zeigen können“, sagt er. Für den Möbelverkauf aber sei die Einschränkung auf 800 Quadratmeter problematisch.

Staude, der gemeinsam mit den Kollegen von Möbel Hesse aus Garbsen sowie den Häusern Heinrich und Wallach gegen die Verfügung des Landes geklagt hatte, setzt nun auf ein Umdenken in der Politik. „Ich hoffe, dass die Regel beim nächsten Gespräch der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am 30. April gekippt wird“, sagt er. Selbstverständlich sei, dass die Händler zahlreiche Hygienemaßnahmen ergreifen, um den bestmöglichen Infektionsschutz zu bieten.

Keine Komplikationen in NRW

Auch die Verbände der deutschen Möbelbranche fordern, dass Möbelhäuser wie in Nordrhein-Westfalen überall ohne Flächenbegrenzung öffnen dürfen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland habe die generelle Öffnung zu „keinerlei Komplikationen geführt“, betonten die Verbände von Möbelindustrie und Möbelhandel am Dienstag. Die Kundenfrequenz halte sich „gerade auf der Großfläche in einem sehr angemessenen Rahmen“.

Von Bernd Haase