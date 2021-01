Die Unterbringung von Obdachlosen in Hannover steht massiv in der Kritik – nicht erst nach dem Tod eines Wohnungslosen in der List am Sonntag. Hannovers neuer Baudezernent Thomas Vielhaber dagegen ist mit der Arbeit des zuständigen Fachbereichs zufrieden. Einzelfälle verzerrten das Bild.