Viel Verärgerung hat Anfang Januar ein kleines Reihenhaus von 1933 im Stadtteil Bult ausgelöst, weil die Stadt das geerbte Gebäude nach Auszug der letzten Mieter 19 Monate lang leerstehen ließ. Einer erstaunten Anwohnerin teilte die Verwaltung mit, dass „eine intensive Abstimmung mit diversen beteiligten Fachbereichen nötig“ sei, um zu klären, ob das Haus verkauft oder saniert werden solle. Jetzt steht fest: Es wird verkauft – aber an die städtische Wohnbaugesellschaft Hanova. Sie soll die Immobilie wieder flott machen und „zu einem festgelegten Anfangsmietpreis“ vermieten. Das teilte die Stadt jetzt mit.

Hanova soll es auch am Brehmhof richten

Die Anwohnerin war erzürnt, weil Immobilienleerstände in Zeiten von Wohnungsmangel ein Ärgernis sind. Zudem habe die Stadt ihrer Rechnung zufolge auf 18.000 Euro Mieteinnahmen verzichtet. Nun soll es erneut die städtische Hanova richten. Das Unternehmen muss immer wieder einspringen, wenn sich Probleme am Wohnungsmarkt abzeichnen. Unter anderem hat es kürzlich am Mühlenberger Canarisweg 216 Wohnungen von der Vonovia übernommen, als sich dort die Probleme häuften. Weil die Hanova zudem in großem Stil Wohnungen neu baut, will die Ratspolitik jetzt das Kapital der Gesellschaft aufstocken.

Gute Wohnlage für Familien

Der Brehmhof im Stadtteil Bult gilt als ausgezeichnete Wohnlage für Familien. Spielplätze, eine Grundschule und das Landschaftsschutzgebiet Alte Bult liegen direkt nebenan. Damit die Mieten in dem betroffenen, 129 Quadratmeter großen Haus bezahlbar bleiben, will die Stadt es jetzt nicht an Privatleute veräußern, sondern an die Hanova. Die kennt die Immobilie schon: Sie hat das Haus lange Jahre für die Stadt verwaltet. Der Rat muss dem Verkauf aber zunächst zustimmen.

