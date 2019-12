Nach Lungentransplantation: Lara und ihre Familie suchen weiter eine Wohnung

Hannover

Eine Wohnung hatte er leider nicht – aber dafür ein Geldgeschenk für jedes der Kinder. Ein älterer Herr hat sich nach einem Bericht über die elfjährige lungentransplantierte Lara bei der Gemeinde Algermissen im Landkreis Hildesheim gemeldet und für Lara und ihre beiden Schwestern jeweils 50 Euro abgegeben. Der Mann, angeblich über 70 Jahre alt, hinterließ weder Namen noch Adresse oder eine Telefonnummer, er wollte der Familie – nachdem er über ihr Schicksal in der Zeitung gelesen hatte – so kurz vor Weihnachten offenbar anonym eine Freude machen. „Wir würden ihm gerne auch persönlich danken“, sagt Mutter Nicole Zöllner: „Ich habe vor Rührung geweint.“

Großes Echo auf Facebook

Tochter Lara (11) hat, wie berichtet, vor etwa sieben Wochen eine neue Lunge bekommen. Die Familie sucht jetzt verzweifelt eine neue Wohnung, die nicht feucht und nicht von Schimmelpilz befallen ist. So eine Wohnung ist nach Angaben der MHH, die Lara behandelt, für das künftige Leben mit der organtransplantierten Tochter dringend nötig. Der Artikel über das Schicksal der Familie, der nicht nur in der HAZ, sondern auch in der „Hildesheimer Allgemeinen Zeitung“ erschienen ist, fand auch auf Facebook ein ungewöhnlich großes Echo. Er wurde in den sozialen Medien sehr oft geteilt und damit weiterverbreitet. Die Familie stammt aus Algermissen im Landkreis Hildesheim.

Vier-Zimmer-Wohnung gesucht

Gemeldet hat sich auch die Rudolf-Pichlmayr-Stiftung aus Hannover, die in Osttirol das Reha-Zentrum Ederhof betreibt, nach eigenen Angaben das europaweit einzige für transplantierte Kinder und ihre Familien. Die Stiftung bietet der Familie in einem Brief ihre Unterstützung an, um im Ederhof eine Reha zu machen. Auch Vermieter, Makler und Mieter, die einen Nachmieter suchen, haben sich gemeldet. Allerdings waren unter diesen auch viele mit einer Wohnung, die für die Familie nicht infrage kommt.

Die Zöllners benötigen eine Wohnung mit mindestens vier Zimmern, sie muss in Harsum (da geht Lara zur Schule), Algermissen (da gehen die Schwestern in Kita und Schule) oder Sehnde (da arbeitet der Vater) sein. Die Eltern haben beide keinen Führerschein, sind aufgrund von Laras Erkrankung aber auf eine gute verkehrstechnische Anbindung der Wohnung angewiesen. „Wir sind immer noch für jeden Hinweis dankbar“, sagt Laras Mutter. Wer etwas weiß, kann sich unter nici40-nicole@gmx.de melden.

Von Jutta Rinas