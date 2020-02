Nach Lungentransplantation: Laras Familie hat endlich eine neue Wohnung

Hannover

Am Ende hat es doch geklappt. Die Familie der lungentransplantierten Lara hat endlich eine neue Wohnung gefunden. Das elfjährige Mädchen, das unter Lungenhochdruck, einer seltenen, schweren Erkrankung litt, hatte Anfang November 2019 völlig überraschend eine neue Lunge bekommen. Nach dem Eingriff hatte die Familie verzweifelt eine neue Wohnung gesucht. Um die Gesundheit von Lara nicht zu gefährden, kam die alte nicht mehr infrage. Die Zimmer müssen komplett frei von Feuchtigkeit und Schimmelpilz sein, wie die MHH, die Lara behandelt, betonte.

Großes Medienecho

Der Artikel über das Schicksal der Familie, der nicht nur in der HAZ, sondern auch in der „Hildesheimer Allgemeinen Zeitung“ erschienen ist, fand auch auf Facebook ein ungewöhnlich großes Echo. Er wurde in den sozialen Medien sehr oft geteilt und damit weiterverbreitet.

Die Familie, die aus Algermissen im Landkreis Hildesheim stammt, hatte viele Absagen hinnehmen müssen. Teils hatten Vermieter offenbar Sorge, mit ihrer Wohnung den Ansprüchen an die Gesundheit des schwer kranken Mädchens nicht wirklich gerecht werden zu können. Zu Weihnachten hatte sich nach den Zeitungsberichten aber ein älterer Herr bei der Gemeinde gemeldet – und ihr 300 Euro als Zuschuss für die Wohnung geschenkt.

Neue Bleibe hat fünf Zimmer

Nun ist auch eine passende Bleibe gefunden – in Sehnde-Bolzum (Region Hannover). Die Wohnung ist 130 Quadratmeter groß und hat fünf Zimmer. Zum 1. Mai soll es nun endlich wieder in ein eigenes Heim gehen. „Die Vermieter freuen sich auf uns und wir uns auf sie“, sagt Mutter Nicole Zöllner glücklich. Sie ist mit Tochter Lara nach einer Reha von der MHH zurzeit erneut übergangsweise im „Haus Schutzengel“ untergebracht, einer Unterkunft für an Mukoviszidose erkrankte Menschen.

Lara kann schon wieder mit Geschwistern toben

Lara gehe es inzwischen viel besser, sagt die Mutter. Sie könne schon wieder mit den Geschwistern herumtoben und auf den Spielplatz gehen. „Ich wünschte, die Ärzte, die ihr geholfen haben, könnten sehen, wie sie jetzt schon wieder tobt und lacht“, sagt Nicole Zöllner.

