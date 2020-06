Die Polizei hat nach der Massenschlägerei in Badenstedt mehrere Wohnungen in der Hannover und Salzgitter durchsucht. Dabei sei Beweismaterial sichergestellt worden. Die Ermittlungen richten sich gegen fünf Männer. Ein nahe gelegene Kita verzichtet inzwischen zur Sicherheit auf den Spielplatzbesuch.

Nach Massenschlägerei in Badenstedt: Polizei durchsucht Wohnungen in Hannover und Salzgitter

