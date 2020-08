Nach Messerangriff am Kröpcke: Polizei sucht Zeugen

Hannover

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Messerangriff in der Nacht vom 1. auf den 2. August in Hannovers Innenstadt. Dabei ist ein 29-Jähriger durch einen Stich in den Bauch schwer verletzt worden. Zu der Attacke kam es in den frühen Morgenstunden des 2. Augusts.

Der 29-Jährige hielt sich in jener Nacht gegen 3.45 Uhr an der Georgstraße im Bereich Kröpcke auf. Vier junge Männer sollen auf ihn zugekommen sein und ihn angesprochen haben. Plötzlich soll einer aus der Gruppe ein Messer gezückt und es dem 29-Jährigen in den Unterbauch gestoßen haben. Anschließend flüchteten die vier Männer in die U-Bahn-Station Kröpcke. Zwei Zeugen nahmen die Verfolgung auf, verloren die Täter allerdings aus den Augen.

Täter soll 15 bis 20 Jahre alt sein

Das Opfer verständigte per Handy die Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Inzwischen ist sein Zustand wieder stabil. Zeugen sagten aus, der Angreifer sei 15 bis 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er soll zum Zeitpunkt der Attacke dunkle Oberbekleidung und Jeans getragen haben. Der junge Mann hat schwarze, kurze Haare und ist schlank.

Die Kripo sucht weitere Zeugen des Angriffs. Insbesondere erhoffen sich die Ermittler wichtige Hinweise von den zwei jungen Männern, die den Täter in die U-Bahn verfolgt hatten. Der Kriminaldauerdienst ist unter der Nummer (05 11) 1 09 55 55 erreichbar.

Von Tobias Morchner