Bewährungschance für einen psychisch kranken Flüchtling: Ein 50-jährige Syrer wird vorerst nicht einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht, obwohl er im vergangenen August in Wunstorf unter Wahnvorstellungen unter anderem auf seine Frau und seine Tochter mit einem Messer eingestochen hat. Das Schwurgericht Hannover ordnete aber am Dienstag strenge Bewährungsauflagen an: Solange der 50-Jährige künftig regelmäßig seine Medikamente gegen seine psychotischen Symptome einnimmt, droht ihm keine Sicherungsverwahrung.

Beschuldigter leidet unter Schizophrenie

Laut Gerichtssprecher Dominik Thalmann galt der Mann nach seinen Gewalttaten im vergangenen August in dem sogenannten Sicherungsverfahren als schuldunfähig und nicht voll straffähig. Weil er offenbar unter Schizophrenie leidet, musste er sich demnach auch nicht als Angeklagter wegen dreifachen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Hilfeleistende verantworten. Vielmehr verhandelte die große Strafkammer gegen Mohamad B. wegen einer von der Staatsanwaltschaft beantragten Unterbringung in eine psychiatrische Einrichtung.

Auf eigenen Entschluss Medikamente abgesetzt

Er hatte im August 2019 in Wunstorf seine Frau und seine 19-jährige Tochter mit Messerstichen verletzt, war anschließend mit einer Rasenkantenschere auf zwei Rettungssanitäter losgegangen und hatte zwei Tage später in einer psychiatrischen Klinik in Wunstorf versucht, einen Mitpatienten zu erwürgen – begleitet von wahnhaften Vorstellungen. Anstatt einer Untersuchungshaft war er deshalb vorerst auch in der Psychiatrie untergebracht worden. Dort stellte sich heraus, dass der 50-Jährige vor seinen Gewalttaten auf eigenen Entschluss seine erfolgreiche Behandlung mit Medikamenten abgebrochen und die Präparate abgesetzt hatte.

Bei dem Kurden, der 2018 mit seiner Frau und insgesamt acht zum Teil erwachsenen Kindern aus der Provinz Aleppo geflüchtet war, bewirkte das Absetzen seiner Medikamente eine Wesensveränderung und die Rückkehr seiner psychotischen Symptome. Das hatte nach den Gewalttaten in der mehrtägigen Verhandlung auch seine Ehefrau berichtet.

Kurde ist unter Medikamenteneinfluss ungefährlich

In der Zeit seines mehrmonatigen Aufenthaltes in der Psychiatrie war der 50-Jährige laut Gerichtssprecher Thalmann deshalb wieder mit Medikamenten behandelt worden – erfolgreich. Er habe sich unter dem Einfluss seiner Medizin einsichtig gezeigt und einer dauerhaften Behandlung zugestimmt. Das Gericht sei deshalb zu der Einschätzung gekommen, dass von dem 50-Jährigen keine Gefahr ausgehe, solange er seine Medikamente einnehme. Dann seien keine aggressiven Taten und Gewaltdelikte von ihm zu erwarten, sagte Thalmann. Diese Hoffnung hat auch seine Familie, die nun wieder mit ihm in einer Doppelhaushälfte in Wunstorf leben möchte.

Wöchentliche Bluttests sollen regelmäßige Einnahme überprüfen

Die Vollstreckung der angeordneten Sicherungsverwahrung wurde deshalb vom Schwurgericht für fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Als Auflage ordnete die große Strafkammer an, dass in dieser Zeit einmal pro Woche in einer Institutsambulanz der Wert des Wirkstoffes in seinem Blut und so die regelmäßige Einnahme der Medikamente überprüft wird. Laut Gerichtssprecher Thalmann kann die Bewährung widerrufen werden, sobald der Wirkspiegel im Blut unter einen bestimmten Wert sinke. Im Fall einer dann unbefristeten Sicherungsverwahrung werde einmal pro Jahr von einem Gutachter überprüft, ob eine Entlassung möglich sei, oder weiter eine Gefahr von dem Mann ausgehe.

So weit soll es aber möglichst nicht kommen. Deshalb muss der 50-Jährige in der Bewährungszeit dem Gericht auch jeden Wohnsitzwechsel mitteilen. Ob die Bewährungsanordnungen Auswirkung auf sein Aufenthaltsrecht haben, entscheidet die Ausländerbehörde.

