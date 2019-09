Hannover

Knapp eine Woche nach der Messerattacke auf eine 31-Jährige in Vahrenwald hat sich der als tatverdächtig geltende Ehemann den Behörden gestellt. Am Freitag nahm der 33-Jährige, auf den Zielfahnder der Polizei angesetzt waren, Kontakt mit seinem Rechtsanwalt Clemens Anger auf. Am Abend stellte sich der Gesuchte in Begleitung seines anderen Rechtsbeistandes Matthias Waldraff der Polizei.

Am frühen Sonntagmorgen war der 33-Jähriger in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Vahrenwalder Straße auf seine 31-jährige Frau losgegangen. Die Frau konnte sich zunächst aus dem Badezimmerfenster in den Innenhof retten. Dort holte sie ihr Ehemann wieder ein und stach mehrfach auf die Frau ein. Er fügte der 31-Jährigen lebensgefährliche Verletzungen zu und flüchtete dann zu Fuß und ohne Schuhe. Einen Tag später veröffentlichte die Polizei eine genaue Beschreibung des Mannes.

Anwalt kündigt an, dass Täter sich stellt

Sein Mandant habe in den vergangenen Tagen die Zeit genutzt, über die Tat vom Sonntag nachzudenken. „Das hat ihn dazu veranlasst, sich freiwillig zu stellen“, sagte Rechtsanwalt Waldraff der HAZ. Der Strafverteidiger hatte die Kripo am Abend telefonisch darüber informiert, dass sich der 33-Jährige, der bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten war, stellen werde. Der mutmaßliche Täter wird die Nacht zu Sonnabend im Polizeigewahrsam verbringen müssen. Am Sonnabend wird ihm voraussichtlich der Haftbefehl verkündet. Bislang ist nicht geplant, dass sich der 33-Jährige zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen einlassen wird. „Das werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt überlegen“, sagt Matthias Waldraff.

Von Tobias Morchner