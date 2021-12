Hannover

Drogenhandel, Elend von Süchtigen, Gewalt – der Steintorplatz gerät immer mehr zum kriminellen und sozialen Brennpunkt in Hannovers City. Nach der jüngsten Messerstecherei vom Wochenende und den Hilferufen von Anliegern drängt die CDU die Stadtverwaltung zum Handeln. „Schnellstmöglich“ müsse die Stadt mit dem Land darüber sprechen, wie die Polizeipräsenz auf dem Platz erhöht werden könne, etwa durch ein mobile Wache. Zudem regt die CDU an, eine Waffenverbotszone auf dem Steintorplatz einzurichten, ähnlich wie rund um den Hauptbahnhof. „Wir dürfen den Steintorplatz nicht kriminellen Banden überlassen“, sagt CDU-Fraktionschef Felix Semper. Die Entstehung von „No-Go-Areas“ müsse frühzeitig verhindert werden.

Vier Messerangriffe seit Ende Oktober

Seit Ende Oktober hat die Polizei vier Messerangriffe auf dem Platz registriert. Erst vergangenen Sonntagabend wurden eine junge Frau und ein junger Mann bei einer Messerstecherei schwer verletzt. Gewerbetreibende am Platz forderten Polizei und Stadt zum Handeln auf. „Die Stadt muss aufpassen, dass die Lage hier nicht umschlägt“, sagte Michael Thöne-Flöge, Geschäftsführer des Optikergeschäfts Becker+Flöge, kürzlich im Gespräch mit der HAZ.

Die CDU will ihre Forderungen am Donnerstag, 16. Dezember, dem Rat per Dringlichkeitsantrag vorlegen. „Wir sollten jetzt kurzfristig ein Signal senden“, sagt CDU-Mann Semper.

Von Andreas Schinkel