Die Bundespolizei will ihren Beamten Torsten S. aus dem Beamtenverhältnis entfernen lassen und klagt vor dem Verwaltungsgericht Hannover. Der 44-Jährige hatte 2015 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil er zwei Flüchtlinge im Hauptbahnhof Hannover misshandelt haben sollte. Die Vorwürfe stellten sich aber als unwahr heraus, stattdessen wurde S. wegen Besitzes von Kinderpornos und Waffen zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt – und durfte somit Polizeibeamter bleiben. Erst ab zwölf Monaten wäre er automatisch ausgeschieden.

2014 hatte S. per Whatsapp an zwei Kollegen geschrieben, einen Afghanen und einen Marokkaner misshandelt zu haben. Von Letzterem machte er sogar ein Foto, als der Mann gefesselt am Boden lag. Er brachte sein Opfer angeblich dazu, verdorbenes Schweinemett zu essen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergaben aber, dass es sich bloß um ausgedachte Prahlerei gehandelt hatte. Nach HAZ-Informationen hatte S. intern den Spitznamen „ Münchhausen“. Das Bild jedoch war echt, weshalb S. 2016 abgesehen von Kinderpornos und Waffenbesitzes auch wegen der Fotoverbreitung und Verleumdung verurteilt wurde.

Zwei Gerichtsurteile, 20 Disziplinarverstöße

Torsten S. (44) hatte vor zwei Kollegen geprahlt, zwei festgenommene Flüchtlinge misshandelt zu haben. Wegen weiterer Fehltritte soll er die Bundespolizei nun nach dem Willen der Behördenleitung verlassen. Quelle: privat

Vor allem dieses Urteil und die Geldstrafe von 2015, weil S. einer 14-Jährigen ein Foto seines Penis’ geschickt hatte, sind der Grund für die jetzige Klage. Zudem gibt es nach HAZ-Informationen rund 20 weitere Disziplinarverstöße. Darunter: Sex mit Frauen im Revier und in einem Polizeiwagen plus unerlaubte Datenabfragen. Außerdem soll S. seinen Penis einem Anwärter auf die Schulter gelegt und dem Mann die Waffe an den Kopf gehalten haben. Trotz Suspendierung arbeitete der 44-Jährige zudem offenbar als Türsteher. „Die Disziplinarkammer hat am Mittwoch zu entscheiden, ob ein schweres Dienstvergehen vorliegt“, sagt Gerichtssprecher Sven-Marcus Süllow.

Fragwürdig bleibt das Verhalten der zwei anderen Bundespolizisten. Nach HAZ-Informationen gingen sie bis 2014 ausschließlich mit S. auf Streife, stachelten sich teilweise mit derben beziehungsweise fremdenfeindlichen Chats gegenseitig an. Und: Beide meldeten S.s Fehlverhalten erst im Februar 2015 – wohl aus Frust über schlechte Beurteilungen. Es waren aber nur kleinere Vergehen, die Misshandlungen sollen sie bloß an die Medien weitergegeben und die eigene Rolle verschwiegen haben. Die Beamten erhielten nach HAZ-Informationen bereits hohe Disziplinarstrafen.

Bundespolizei : Torsten S. ist „schwarzes Schaf“

Die Bundespolizeidirektion Hannover will sich auf Anfrage nicht zu Details äußern. „ Torsten S. ist aus unserer Sicht untragbar“, sagt Präsident Martin Kuhlmann jedoch, der Erfolg der Klage stehe für ihn außer Frage. „Es wurde viel zu spät erkannt, welches schwarze Schaf man da in den eigenen Reihen hat.“ Die Zeit nach den Misshandlungsvorwürfen sei für viele Beamte „sehr belastend“ gewesen, da die gesamte Bundespolizei in der Kritik stand.

„Wir haben aber Konsequenzen gezogen“, sagt Kuhlmann. So gab es 35 Disziplinarmaßnahmen gegen weitere Beamte wegen unerlaubter Datenabfragen und unangemessener Facebook-Kommentare. Zudem teilt nur noch der Vorgesetzte die Teams ein, das Personal wird häufiger durchgetauscht. „Der Zugang zu den Notbetten ist verschlossen, die Nutzung wird dokumentiert“, sagt Kuhlmann. Darüber hinaus wurde eine unabhängige Vertrauensstelle geschaffen. Kuhlmann: „Insofern haben wir wichtige Erfahrungen gemacht.“

Von Peer Hellerling