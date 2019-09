Hannover

Ist der Mord an einer 61 Jahre alten Frau in Ahlem, deren Leiche am Mittwoch entdeckt worden war, geklärt? Zielfahnder der Polizei haben am Sonntag zwischen Göttingen und Kassel einen 32 Jahre alten Mann aus Marokko festgenommen. Er steht in dem dringenden Verdacht, die 61-Jährige getötet zu haben. D...