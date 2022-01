Hannover

Wie die Polizei Hannover am Donnerstag mitteilt, ist die vermisste 72-Jährige aus Hannover gefunden worden. Die Behörde hatte seit Mittwoch per Öffentlichkeitsfahndung nach der Seniorin gefahndet. „Die Vermisste konnte in einem hannoverschen Krankenhaus angetroffen werden“, sagt Behördensprecher Michael Bertram. Die Umstände ihres Verschwindens seien noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche nach der Frau.

Von Manuel Behrens