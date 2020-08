Hannover

Nach dem kontrovers diskutierten Einsatz der Polizei gegen drei Jugendliche am Sonntagabend, 16. August, im Hauptbahnhof Hannover sucht die Behörde jetzt Zeugen und Videoaufnahmen des Vorfalls. Die Ermittler bitten insbesondere eine junge Frau, die sich in den laufenden Einsatz eingemischt und von einem Polizisten einen Schlag ins Gesicht erhalten hatte, sich bei der Pressestelle der Polizeidirektion zu melden. Die drei 15, 16 und 19 Jahre alten Männer hatten am Sonntagabend die Festnahme eines Handtaschendiebes im Bahnhof filmen wollen und einen Platzverweis erhalten. Da sie der Aufforderung, das Gebäude zu verlassen, nicht nachgekommen waren, sollten sie vorübergehend festgenommen werden. Die jungen Männer wehrten sich dagegen, einer von ihnen konnte entkommen.

Die Festnahme von zwei der Verdächtigen war auf einem Video festgehalten worden, das bereits am Montagabend im Netz kursierte und zahlreich kommentiert wurde. Währen einige Betrachter in der Sequenz einen Fall von angeblicher Polizeigewalt ausgemacht haben wollten, gaben anderen den Beamten Recht. Um den Vorfall weiter aufklären zu können, sucht die Behörde weitere Zeugen sowie zusätzliche Videoaufnahmen, die ergänzend zu den derzeit bekannten Perspektiven das Geschehen wiedergeben können.

Behördenleitung lädt junge Frau zum Gespräch ein

Darüber hinaus sei die Polizeidirektion Hannover besonders an der Aufarbeitung der Aktion eines Polizisten gegen eine junge Frau, die sich in den Einsatz eingemischt hatte, interessiert. „Es ist bedauerlich, wenn unbeteiligte Dritte derart in polizeiliche Maßnahmen geraten", sagte Polizeivizepräsident Jörg Müller. Da für die betreffende Einsatzkraft im Zweifel nicht erkennbar sei, ob die handelnde Person die Polizei in ihren Maßnahmen unterstützen oder behindern wolle, werde empfohlen, in polizeiliche Maßnahmen nicht einzugreifen.

Die junge Frau hatte sich am Dienstag, 18. August, bei der HAZ gemeldet und erklärt, sie habe den Polizisten, der ihr später einen Schlag versetzt hatte, lediglich angesprochen und nicht, wie es der Videoausschnitt suggeriere, angefasst. Die Leitung der Polizeidirektion Hannover möchte die Betroffene jetzt zu einem Gespräch einladen. „Sie ist nicht als Zeugin geladen, wir möchten in ruhiger Atmosphäre ihr unsere Sicht der Dinge erklären“, sagt Polizeisprecher Michael Betram. Die junge Frau wird deshalb gebeten, sich bei der Pressestelle der Polizeidirektion Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1 09 10 40 zu melden.

