Hannover

Eigentlich sollte die Freude über den ersten Hochbahnsteig in Bothfeld nach der Station Noltemeyerbrücke groß sein – doch für einige Bürger hätte die Fertigstellung Ende November 2021 einen faden Beigeschmack gehabt. Die Üstra wollte die neue Haltestelle mit Hochbahnsteig von Kurze-Kamp-Straße in Abendseglerweg umbenennen. Grund dafür ist die Verschiebung der Haltestelle um rund 100 Meter weiter nördlich der Bischof-von-Ketteler-Straße, direkt vor das neue Wohngebiet Herzkamp. An sich sei eine Umbenennung nach den GVH-Richtlinien korrekt, da es sich beim Abendseglerweg um die nächstgelegene Querstraße handle, erklärte Udo Iwannek, Sprecher der Üstra. Seit Eröffnung der Stadtbahn-Neubaustrecke in den Siebzigerjahren befindet sich die Kurze-Kamp-Straße auch nicht mehr in der unmittelbaren Nähe der Haltestelle: Sie liegt östlich der Burgwedeler Straße.

Keine Umbenennung

Doch nach Protesten der Bürger hat die Üstra reagiert. „Wir wollen dem Wunsch vieler Bothfelder Bürger entsprechen, es bei der altgewohnten Orientierung zu belassen, und benennen die Haltestelle daher nicht um“, erklärt Iwannek auf Nachfrage. Seitens der Bürger hatte die geplante Umbenennung viel Unverständnis ausgelöst. Wolfgang Butz (FDP) hatte dagegen sogar eine Petition gestartet, die nach seinen Angaben über hundert Bürger unterschrieben hätten. Der Bezirksratsherr im Gremium Bothfeld-Vahrenheide sammelte mit einem handgemalten Schild die Unterschriften. Für ihn sei nicht nachvollziehbar, weshalb eine alte, sehr bekannte Bezeichnung geändert werden sollte. Bei den Bewohnern wurde „besonders die fehlende Bürgerbeteiligung beklagt“, allerdings sei auch der Bezirksrat im Vorfeld nicht informiert wurden, erklärt Butz.

Hochbahnsteig Bothfeld soll 2022 fertig werden

Seit April 2021 werden die Gleis- und Verkehrsanlagen sowie die Seitenhochbahnsteige der Kurze-Kamp-Straße gebaut. Eine Inbetriebnahme der Haltestelle plant die Infrastrukturgesellschaft (Infra) nach eigenen Angaben für Ende November 2021. Restarbeiten sollen anschließend noch bis zum Frühjahr 2022 erledigt werden. Insgesamt 5,1 Millionen Euro kosten die Arbeiten. Der Hochbahnsteig Bothfeld, der sich parallel im Bau befindet, soll im Frühjahr 2022 in Betrieb genommen werden. Derzeit werden die Gleis- und Verkehrsanlagen umgebaut, es werden rund 7,8 Millionen Euro investiert. Die Planungen zu den barrierefreien Umbauten der Haltestellen Bothfelder Kirchweg, Stadtfriedhof Bothfeld und Fasanenkrug laufen auch bereits, die Infra kann laut ihrer Website aber noch keine konkreten Zeitangaben machen.

Von Laura Ebeling