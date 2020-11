Nach Prügelattacke in Hannover: HAZ-Leserin schenkt Seniorin ein neues Fahrrad

Hannover

Diese große Hilfsbereitschaft ist ihr etwas unangenehm: „Es ist mir noch nie passiert, dass ich so reich beschenkt wurde“, sagt Gudrun W. (78) aus Hannover. Sie steht am Donnerstag im Fahrradgeschäft Radhaus Schauerte an der Hildesheimer Straße und soll sich ein schönes Zweirad aussuchen. HAZ-Leserin Maria Carstensen bezahlt, weil sie der Seniorin eine Freude machen möchte. Der Grund: W. wurde Mitte Oktober auf offener Straße verprügelt, nur weil sie einen Autofahrer angesprochen hatte, der auf dem Radweg parkte. Auch ihr altes Fahrrad ging dabei zu Bruch.

Freie Auswahl im Radgeschäft

Schon deutlich vor dem Treffen hatte sich Gudrun W. im Geschäft umgesehen und drei Modelle in die engere Auswahl genommen. „Ich musste mir doch einen Überblick verschaffen“, gesteht die 78-Jährige. Die bescheidene und zierliche Seniorin suchte dabei nur günstige Modelle heraus – und wirkt umso fassungsloser, als sie erfährt, sie solle einfach nur nach einem schönen Fahrrad gucken. „Ich merke, Sie sind darauf aus, mir eine Freude zu machen“, sagt sie zu ihrer Spenderin. „Dann will ich Sie nicht enttäuschen.“ Unter ihrer Maske deutet sich ein freudiges Lächeln an.

Polizei hat Vorwürfe inzwischen verschärft

Die Vorgeschichte ist dagegen keinesfalls freudig. Gudrun W. war am Abend des 15. Oktober auf der Geibelstraße auf dem Weg vom Kleingarten zu ihrer Wohnung, als plötzlich an der Ecke zur Alten Döhrener Straße ein VW Golf auf dem Radweg stand. Der Fahrer und dessen Begleiterin wollten offenbar kurz zum dortigen Kiosk und meinten wohl, keinen richtigen Parkplatz suchen zu müssen. Als die 78-Jährige den jungen Mann ansprach, soll dieser laut Polizei und Schilderungen von W.s Tochter sofort auf die Seniorin losgegangen sein.

Der 29-Jährige brüllte Gudrun W. demnach mit den Worten „Was willst du?“ an und trat ihr mehrfach zwischen die Beine. Auch seine Begleiterin soll auf die Seniorin losgegangen sein. Laut Polizei wurde W. von der 36-Jährigen bedrängt und gestoßen, das Fahrrad weggeschubst. Als die Seniorin und ihr Gefährt auf dem Boden lagen, soll der 29-Jährige mit dem Golf mit Absicht über das Rad gefahren sein. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung gegen das Paar.

Ein blaues Rad mit zwei Körben

„Das Ganze ist einfach furchtbar“, sagt Fahrradspenderin Maria Carstensen. Besonders erschüttert ist die 73-Jährige über die Dreistigkeit der Angreifer, nicht nur falsch geparkt zu haben, sondern dann auch noch zuzuschlagen anstatt sich zu entschuldigen. Umso größer ist jetzt Carstensens Wunsch, Gudrun W. nach all den schlimmen Erlebnissen eine Freude zu machen. „Ich bin in der glücklichen Lage, etwas geben zu können“, sagt sie. Deshalb solle die 78-Jährige auch nicht auf den Preis gucken. Es gehe darum, das Passende zu finden.

Die Qual der Wahl: Gudrun W. durfte sich aus Dutzenden Fahrrädern eines aussuchen. Am Ende wurde es ein blaues Seniorenrad, dazu gab es noch zwei Körbe und ein Schloss. Quelle: Samantha Franson

Am Ende wird es ein blaues Rad mit sieben Gängen und seniorenfreundlichem Einstieg für 460 Euro. Zwei Körbe und ein Schloss gibt es noch dazu. Verkäufer Felix Lukacsovitz nennt das Fahrradmodell „sehr gutmütig“, es liege sicher auf der Straße. Vorm Fahren habe sie keine Angst, beteuert W. „Ich fahre seit 40 Jahren jeden Tag mit dem Rad“, sagt sie und schiebt ein „wenn ich nicht gerade angefahren oder angegriffen werde“ hinterher. Eine Prise schwarzer Humor schadet nie.

Keine Statistik über Gewalt im Straßenverkehr Die zunehmende Aggressivität im Straßenverkehr ist ein Problem. Immer mehr Menschen drängeln, rasen oder fahren über rote Ampeln. Das Phänomen wird zunehmend analysiert und durch Umfragen ansatzweise erfasst. Doch belastbare Statistiken fehlen. Auch solche Übergriffe wie der auf die 78-Jährige fallen durchs Raster. Bislang kann nur subjektiv gesagt werden, ob die Fallzahlen steigen. Wie schon die tödliche Attacke auf einen Fußgänger im Oktober 2018 auf der Limmerstraße, wird auch der jetzige Übergriff nur in seinen Einzeldelikten statistisch erfasst: gefährliche Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung. Weder das Statistische Bundesamt noch Polizei oder Staatsanwaltschaft Hannover führen aber eigenständige Tabellen zu Gewalt im Verkehr. Einige Verkehrspsychologen fordern daher seit Längerem, diese Lücke zu schließen.

„Ich hoffe, die beiden werden verurteilt“

Wenige Tage nach dem Angriff hatten ihr sogar zwei Zeuginnen Blumen vorbei gebracht. Seit der Attacke ist W. dennoch nicht mehr ganz so entspannt draußen unterwegs wie zuvor. „Ich bin unsicherer geworden“, sagt die 78-Jährige. Den Angriff habe sie immer noch im Hinterkopf. Zugleich könne sie es aber nicht lassen, gelegentlich andere Radler im Dunklen ans Licht zu erinnern oder ihnen zu sagen, dass sie auf der falschen Seite unterwegs sind. Böse meine sie das jedoch nie: „Es geht mir doch nur um ihre Sicherheit.“ Mit der Attacke selbst habe sie abgeschlossen. „Das liegt jetzt bei der Polizei“, sagt die Seniorin. „Ich hoffe nur, dass die beiden verurteilt werden.“

„Ich glaube, wir werden schon bald du zueinander sagen“: Gudrun W. hat das passende Fahrrad gefunden und schon eine erste Runde gedreht. Quelle: Samantha Franson

Während W. und Carstensen an der Kasse stehen, überrascht Lukacsovitz die Seniorin noch einmal. „Wir haben natürlich auch von dem Vorfall mitbekommen“, sagt der 32-Jährige, „und im Zuge der Nachbarschaftshilfe wollen wir ebenfalls unseren Beitrag leisten.“ Deshalb hat man im Radgeschäft entschieden, den Preis um 100 Euro zu senken. Das Lächeln unter der W.s Maske zeichnet sich wieder ab. Im Innenhof darf sie gleich eine erste Runde drehen – und ist begeistert vom neuen Rad: „Ich glaube, wir werden schon bald du zueinander sagen.“

