Nach Räumung von Little Home – Obdachlose klagt weiter gegen Stadt Hannover

Ihr Little Home ist längst geräumt – und steht zur Abholung auf einem städtischen Bauhof bereit. Aber die Obdachlose Erika H. klagt weiter darum, ob es eigentlich rechtens war, dass die Stadt mithilfe eines Eilbeschlusses des Verwaltungsgerichts ihre Mini-Wohnbox aus Holz von einem Parkplatz in einer kleinen Stichstraße in Ricklingen entfernt hat. Am kommenden Mittwoch verhandelt die 7. Kammer erneut über den Bescheid der Stadt vom 6. September 2019, mit dem die Obdachlose unter Anordnung der sofortigen Vollziehung und Androhung der Ersatzvornahme aufgefordert wurde, das von ihr bewohnte Little Home aus dem öffentlichen Straßenraum des Roncallihofes in Ricklingen zu entfernen. Die Obdachlose war dagegen vor das Verwaltungsgericht gezogen, um die Räumung ihrer Mini-Wohnbox zu verhindern.

Obdachlose wehrte sich heftig gegen Räumung

Die Stadt hatte damals argumentiert, der Standort des Little Home im öffentlichen Straßenraum sei rechtlich unzulässig. Außerdem lägen schon Beschwerden aus der Nachbarschaft vor. Der Klage ging ein langer Streit mit der Kirchengemeinde St. Augustinus voraus. Auf deren Grundstück stand H.’s Little Home ursprünglich. Nachdem die obdachlose Frau alternative Stellplätze für ihr neues Zuhause ausgeschlagen hatte, versuchte die Kirchengemeinde, das Minihaus zu räumen. H. leistete allerdings so heftigen Widerstand, dass es lediglich gelang, das Häuschen auf einen Parkplatz vor die Kirche zu schieben. Von dort wollte die Stadt das Minihaus entfernen.

Minihaus kommt nicht auf den Parkplatz zurück

Das Verwaltungsgericht wies die Klage von Erika H. dagegen im Eilverfahren mit einem Beschluss vom 1. Oktober 2019 ab. Die Obdachlose zog dagegen, ebenfalls im Eilverfahren, bereits vor das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht. Vergeblich. Und jetzt? „Die Klägerin verfolgt ihre Klage weiter“, heißt es in einer Pressemitteilung des hannoverschen Verwaltungsgerichts anlässlich des neuen Termins am Mittwoch nüchtern. Erika H. hält nach dem Eilverfahren auch im Hauptsacheverfahren an ihrer Klage fest. Rückgängig machen kann Erika H. die Räumung mithilfe dieser Klage übrigens nicht. Nach Angaben eines Sprechers des Verwaltungsgerichts müsste sie dafür bei der Stadt einen Antrag auf Sondernutzung des Parkplatzes stellen, auf dem ihr Little Home in Ricklingen stand. Davon sei ihm nichts bekannt, sagte der Sprecher dieser Zeitung am Donnerstag.

