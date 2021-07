Hannover

Um dieses Treffen hat es viel Ärger gegeben – am Ende verlief aber offenbar alles ganz friedlich. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat sich am Freitag in einer Videokonferenz mit den Chefs der wichtigsten Ratsfraktionen darauf verständigt, bei drängenden Themen weiterhin konstruktiv zusammenzuarbeiten.

Verkehrspolitik lässt Bündnis platzen

Mitte Juli war die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und FDP an der Verkehrspolitik zerbrochen. Der Konflikt gipfelte darin, dass Onays Favoritin für einen Dezernentenposten in geheimer Abstimmung nicht ausreichend Stimmen bekam. Als dann Onays Büro zu einem Abstimmungstreffen versehentlich auch die AfD einlud, schlugen die Wellen hoch. Die SPD unterstellte dem OB sogar mangelnde „Haltung“ gegenüber Rechtsaußenparteien – was der deutlich zurückwies.

Im Gegensatz zu der demonstrativen Empörung im Vorfeld verlief das virtuelle Treffen der Ratsfraktionen – ohne AfD und die rechtskonservativen „Hannoveraner“ – dann am Freitag nach Auskunft mehrerer Beteiligter aber ganz gesittet. Eine „konstruktive Atmosphäre“ habe geherrscht, sagten die SPD- und CDU-Fraktionschefs Lars Kelich und Jens Seidel.

Ständig Entscheidungen

Die ist auch nötig. Im Rathaus einer Halbmillionenstadt müssen ständig Entscheidungen vorbereitet werden. Wenn sich die gewählte Verwaltungsspitze nicht darauf verlassen kann, dass sie Mehrheiten für wichtige Themen bekommt, kann das die ohnehin oft bürokratischen Prozesse unangenehm verlängern.

Am Freitag versprachen die Fraktionsleitungen von SPD und CDU, Grünen und FDP, Linken und Piraten sowie der Fraktion „Die Fraktion“ dem Oberbürgermeister bei folgenden Themen Unterstützung:

Die wichtigsten Punkte

Schul-Luftfilter: Die Verwaltung bereitet ein Konzept vor, wie möglichst viele Schulen schnell mit Luftfiltern ausgestattet werden können. Eigentlich hätte das während der Ferien passieren sollen. Onay zeigte sich im Gespräch mit der HAZ allerdings verärgert, dass das Land seine Förderrichtlinie erst nach den Ferien veröffentlichen will: „Damit fehlt den Kommunen eine verbindliche Fördergrundlage, und es verstreicht wertvolle Zeit.“

Plätze am Hauptbahnhof: Die Stadt bereitet eine Initiative für die Plätze hinterm Bahnhof vor. Ordnungsdienst und Straßensozialarbeit sollen verstärkt werden, mehr Sauberkeit ist geplant sowie und eine Neugestaltung der heruntergekommen Flächen am Pavillon, zudem sind eine Crack-Substitutionsstelle und ein neuer Standort für das Mecki vorgesehen.

Neue Dezernentin erst 2022?

Dirk Machentanz (Linke) fragte zudem, wann nun eine neue Dezernentin gewählt werde. Onay sagte, er werde erst dem nächsten Rat einen Personalvorschlag machen. Der tritt im November zusammen – damit bleibt die Stelle wohl bis 2022 vakant. Insgesamt aber zeigte sich der OB zufrieden mit dem Treffen und dass „Grundkonsens bei wichtigen Themen herrscht. Auch das macht Hannover aus.“

