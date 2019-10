Nach Raub in einer Bank und in einem Taxi: Polizei nimmt zwei mutmaßliche Täter fest

Hannover

Ein Richter hat am Montag Haftbefehl gegen zwei 22 und 34 Jahre alten Männer erlassen. Sie sollen einen Tag zuvor im hannoverschen Stadtteil Vahrenwald zunächst eine Frau in einer Bankfiliale ausgeraubt und anschließend in Vahrenheide einen Taxifahrer überfallen haben. Zudem prüfen die Ermittler, ob die Männer auch für ähnliche Verbrechen als Täter infrage kommen.

Die Männer sollen am Sonntag eine 24-Jährige in einer Bank an der Vahrenwalder Straße gegen 15.45 Uhr beim Abheben von Bargeld beobachtet haben. Die Räuber bedrohten ihr Opfer mit einem Messer und verlangten von der jungen Frau das gerade abgehobene Geld. Dann flüchteten sie aus der Bank in unbekannte Richtung. Die 24-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt.

Täter flüchten mit gestohlenem Taxi

Gegen 23 Uhr stiegen die Männer am City Center in Langenhagen in ein Taxi und ließen sich in Richtung Hannover bringen. An der Straße Alter Flughafen ließen sie das Taxi anhalten und bedrohten den 55-jährigen Fahrer mit einem Messer. Die Täter nahmen die Geldbörse des Fahrers an sich und flüchteten mit dem Taxi in Richtung Langenhagen.

Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung der Räuber auf. Die Einsatzkräfte konnten die Täter im Taxi in Straße Weberkolkwiese im Langenhagener Ortsteil Kaltenweide stoppen und festnehmen. Die Ermittlungen gegen die Männer sind noch nicht am Ende. Der 22-Jährige steht unter anderem unter dringendem Tatverdacht, am 13. Oktober an einer Tankstelle an der Vahrenwalder Straße in das Auto eines 21-Jährigen gestiegen zu sein und den jungen Mann mit einem Messer bedroht zu haben, um an das Geld seines Opfers zu kommen.

Von Tobias Morchner