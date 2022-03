Nach Schalke-Spiel: Fans von Hannover 96 demolieren ICE-Wagen

Bielefeld/Hannover

Mehrere Fans von Hannover 96 sollen einen ganzen ICE-Waggon dermaßen demoliert haben, dass die Bahn den Wagen sperren musste. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Münster am Montag mit. Die Schäden entstanden demnach am Sonnabend, während die mutmaßlich frustrierten Fußballanhänger von der Auswärtspartie beim FC Schalke 04 zurückkehrten – die Roten hatten die Partie mit 1:2 verloren.

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand und ersten Zeugenaussagen dürften die Verantwortlichen zur Anhängerschaft von Hannover 96 gehören“, sagte Polizeisprecher Markus Heuer. In dem ICE aus Essen sollen mindestens 80 Fans auf dem Rückweg in die niedersächsische Landeshauptstadt gesessen haben. Bundespolizisten inspizierten die Schäden beim Halt in Bielefeld.

Scheiben mit Nothammer zerschlagen

Neben der Wagentoilette verwüsteten die Randalierer unter anderem auch das Familienabteil des Zugwaggons. Quelle: Bundespolizei

Es wurden diverse zerstörte Scheiben und Türen im Inneren des Zuges festgestellt. „Unter anderem waren die Glaswände des Familienabteils eingeschlagen, ebenso die Tür und Spiegel im Sanitärbereich des Wagens“, sagte Heuer. Die Bundespolizei geht davon aus, dass die Schäden mit einem Nothammer aus dem ICE verursacht wurden. „Einer wurde zwischen den Glasscherben auf dem Boden sichergestellt.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinweise auf konkrete Täter gibt es nicht. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und Missbrauch von Nothilfemitteln gegen unbekannt. Gleichzeitig bittet die Bundespolizei um Hinweise. Zeugen, die mehr zu den randalierenden 96-Anhängern sagen können, können sich unter der Telefonnummer (0800) 6888000 melden.