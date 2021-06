Hannover

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach den tödlichen Schüssen auf einen 30-jährigen Kosovo-Albaner am Donnerstagmittag in Hannovers Innenstadt hat die Polizei am Abend eine Wohnung in Langenhagen durchsucht. Beamte einer Spezialeinheit (SEK) verschafften sich gegen 21 Uhr Zutritt zu der Dachgeschosswohnung des Tatverdächtigen an der Walsroder Straße. Mehrere Schussgeräusche waren zu hören. Anschließend wurden die Räume durchsucht.

Die Polizei wollte am Abend nicht mitteilen, ob die Ermittler in den Räumen den Verdächtigen antreffen konnten oder nicht – „aus ermittlungstaktischen Gründen“, wie Behördensprecher Michael Bertram sagte. Offenkundig hielt sich der Gesuchte aber nicht in den Räumen auf. Die Ermittler konnten lediglich Beweismittel sichern. Ob bei der Aktion von den SEK-Beamten Schusswaffen eingesetzt wurden oder nicht, wollte die Behörde ebenfalls nicht mitteilen.

Die Ermittler konnten bei dem Einsatz Beweismittel sichern Quelle: Elsner

Am Donnerstag war es in Hannover an der Kreuzung Arndtstraße/Weidendamm zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nach Informationen der HAZ soll der Beifahrer eines schwarzen Porsches gegen 13. 30 Uhr an einer Ampel aus dem Wagen gestiegen sein und mit einem Gegenstand auf die Scheiben eines weißen Mercedes S-Klasse eingeschlagen haben. Der Fahrer des Mercedes soll dann ausgestiegen sein und Schüsse auf den Porsche abgegeben haben. Der Fahrer des Porsche versuchte, mit dem Wagen zu flüchten, prallte aber gegen ein Straßenschild. Der 30-Jährige, der im Porsche saß, erlitt tödliche Schussverletzungen. Die Polizei kann bislang nicht sagen, ob es sich bei dem Opfer um den Beifahrer oder den Fahrer des Porsche handelt.

Nach HAZ-Informationen ist das Opfer polizeibekannt. Im März 2017 erschoss der Kosovo-Albaner am Andreas-Hermes-Platz einen 25 Jahre alten Mazedonier. Der Schütze stellte sich einen Tag später der Polizei, kam in Untersuchungshaft und rund vier Wochen später wieder frei. Die Staatsanwaltschaft ging in diesem Fall von Notwehr aus. Bereits damals gab es Vermutungen, dass es sich bei dem Streit um eine Auseinandersetzung im Drogen- und Rotlichtgeschäft gehandelt haben könnte.

Von Tobias Morchner