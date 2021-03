Hannover

Am Sonnabend hatte die Polizei mehrere Geschäfte in Hannovers Innenstadt schließen müssen, weil sie unerlaubt geöffnet hatten und damit gegen die geltende Corona-Verordnung verstoßen hatten. Zu den Betroffenen gehörten auch Horstmann und Sander und Schuh-Gisy. Die Betreiber der Läden müssen mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen. Jetzt setzt sich Michael Schenkemeyer, der Chef von Gisy, zur Wehr: „Die Kommunikation von der Politik zu den Betroffenen ist nicht gut, wir haben uns zu jedem Zeitpunkt an die geltenden Regeln gehalten.“

Bemustern und Anprobieren

Bei dem Streit geht es um das sogenannte „Bemustern und Anprobieren“-Verfahren, also das Anprobieren und Kaufen von Waren nach vereinbartem Termin in einem Geschäft. Die Regelung in Paragraf 10b Satz 6 vom 7. März der Landesregierung besagte wörtlich: „Zulässig ist die Durchführung von Bemusterungs- und Anprobeterminen in Betrieben und Einrichtungen jeglicher Art“ nach vorheriger Terminabsprache. „Nach Rücksprache mit mehreren Juristen und der City-Gemeinschaft sind wir davon ausgegangen, dass wir Termine zur Anprobe von Schuhen vornehmen dürfen“, sagt Schenkemeyer.

Gisy-Chef Michael Schenkemeyer streitet sich mit den Behörden um die neue Corona-Verordnung. Quelle: Ilona Hottmann

Also vergab er seit dem 8. März eine Woche lang in seinem Geschäft Einzeltermine für seine Kunden. „In der Regel kamen Mütter mit ihren Kindern, weil Kinderfüße regelmäßig gemessen werden müssen“, sagt Schenkemeyer. Mehrfach am Tag sei die Polizei an seinem Geschäft vorbeigefahren, nie habe es Ärger gegeben. Erst am Sonnabendnachmittag veröffentlichte das Land eine Präzisierung des entsprechenden Paragrafen, in dem das Bemustern geregelt wird. Bei Bemusterungsterminen handele es sich um Termine zur Vorbereitung des Innen- und Außenausbaus eines Gebäudes oder einer Wohnung oder um Anproben individuell hergestellter Kleidung, hieß es dort jetzt. „Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Präzisierung des Paragrafen war die Polizei hier und wir haben den Laden geschlossen“, sagt Schenkemeyer.

Regelung gilt für einen Inzidenzwert unter 100

Allerdings galt schon die erste Regelung zum Bemustern und Anprobieren nur für Städte mit einem Inzidenzwert unter 100. Das ist in Paragraf 10b Satz 3 der Verordnung geregelt. „Am Montagvormittag war auf der Internetseite der Region kein aktueller Wert zu finden, also haben wir uns an den Wert des Robert-Koch-Instituts gehalten, der am Montag 99,3 war“, sagt Schenkemeyer.

Der Gisy-Chef kündigte an, Einspruch gegen ein Ordnungswidrigkeitsverfahen einzulegen, sobald es ihm zugeschickt werde. „Wir halten uns hier an ein strenges Hygienekonzept, die Kunden waren einzeln im Laden, wir haben die Verordnung genau gelesen und jetzt stehen wir am Pranger als seien wir die größten Gegner der Corona-Bestimmungen“, sagt Schenkemeyer. Unterstützung erhält der Unternehmer dabei von Martin Prenzler, dem Chef von Hannovers City-Gemeinschaft. „Ich gehe fest davon aus, dass die Region ihren Ermessensspielraum in diesen Fällen ausnutzen wird und von Strafen absieht“, sagt er.

Von Tobias Morchner