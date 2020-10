Nach Stadtbahnunfall mit mitgeschleiftem Fahrgast in Hannover: Verband fordert genaue Untersuchung

Hannover

Der Fahrgastverband Pro Bahn hat eine genaue Untersuchung des Stadtbahnunfalls vom Mittwoch in Hannover-Bothfeld gefordert. An der Haltestelle Bothfeld war der Arm eines 40-jährigen Fahrgastes in einer Tür der Linie 9 eingeklemmt worden. Der Mann wurde von der Bahn rund 100 Meter weit mitgeschleift. Erst dann löste sich der Arm aus der Tür. Der Fahrer der Stadtbahn hatte den Vorfall nicht bemerkt.

„Fahrer hätte nicht losfahren dürfen“

„Der Vorfall ist für mich rätselhaft“, sagte Ulrich Grunert vom Fahrgastverband am Donnerstag der HAZ. Seiner Einschätzung nach hätte sich die Tür der Stadtbahn wieder automatisch öffnen müssen, als der Arm des Mannes dort eingeklemmt worden war. „Andererseits hätte der Fahrer der Stadtbahn gar nicht losfahren dürfen, da die Tür ja nicht ordnungsgemäß geschlossen war“, sagte Grunert.

Der 40-Jährige war gegen 12 Uhr an der Haltestelle Bothfeld aus der vorletzten Tür des hinteren Wagens der Bahn in Richtung Empelde gestiegen. Unmittelbar danach soll er noch einmal in den Wagen gegriffen haben, um etwas aufzuheben. In diesem Moment schlossen sich die Türen und klemmten den Arm des Mannes ein. Die Polizei ermittelt inzwischen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

„Wenn jemand in letzter Sekunde sich zwischen den Türen aufhält, ist das verboten, derjenige begibt sich nämlich in große Gefahr“, sagte Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Alle Stadtbahnfahrer seien angehalten, nach dem Ende jeder Fahrt durch die Wagen zu gehen, liegen gebliebene Gegenstände aufzuheben und unserem Fundbüro zu übergeben, so Iwannek weiter. „Dort können sie dann abgeholt werden“, sagte der Üstra-Sprecher.

Fahrer können per Spiegel kontrollieren, ob Türen frei sind

Grundsätzlich seien alle Bahnen des Modells TW 6000, die auf dieser Strecke eingesetzt würden, mit einem Außenspiegel an der rechten Seite des Fahrzeugs ausgestattet. Die Einstiege auf dieser Strecke befinden sich immer auf der rechten Seite der Stadtbahn. Die Fahrer können also das Geschehen entlang der Bahnen einsehen. „Der Fahrer kontrolliert im Spiegel, ob die Türen frei sind, drückt dann auf den Knopf, um sie zu schließen und setzt dann die Fahrt fort – dabei guckt er dann nach vorne“, sagt Iwannek.

Die Polizei hat die genauen Untersuchungen zum Unfallhergang noch nicht abgeschlossen. Zeugen haben sich in der Zwischenzeit bei der Behörde gemeldet. „Was das Opfer noch schnell aus der Bahn holen wollte, können wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Unklar ist auch, ob die derzeit wegen einer Baustelle an der Haltestelle unübersichtliche Situation am Bahnsteig etwas mit dem Unfall zu tun hat. An der Stelle entsteht gerade ein neuer Hochbahnsteig.

Übrigen Fahrgäste hätten Notbremse ziehen müssen

Der Sprecher des Fahrgastverbandes weist allerdings noch auf einen anderen Umstand hin. „Ich frage mich, warum keiner der übrigen Fahrgäste in der Bahn reagiert und niemand die Notbremse gezogen hat“, sagte Ulrich Grunert. Auch dieser Umstand sollte von der Polizei genau untersucht werden. „Das ist aus meiner Sicht nämlich unterlassene Hilfeleistung“, sagte er.

Von Tobias Morchner