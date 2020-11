Hannover

Mitten im Berufsverkehr ist am Montagmorgen eine Stadtbahn der Üstra auf der A-Strecke für die Linien 3, 7 und 9 liegen geblieben. Dadurch entstand ein Stau mit Folgen. Die Wartenden drängten nach Angaben von Fahrgästen in die ersten Bahnen, die nach einer etwa 20-minütigen Pause wieder fahren konnten.

Störung im Betriebsablauf mit Folgen

„Die Wagen waren komplett überfüllt. Von den Abstandsregeln wegen Corona konnte keine Rede sein. Das war befremdlich“, sagt Christian von Scheve, der die Szenerie beobachtete. In Durchsagen sei zwar von einer Störung im Betriebsablauf die Rede gewesen, aber es habe keinerlei weitere Hinweise gegeben. Sicherheitspersonal sei auch nicht auf dem Bahnsteig gewesen.

Nach Angaben von Üstra-Sprecher Udo Iwannek war eine Bahn der Linie 3 gegen 6.55 Uhr an der Station Vier Grenzen in der List mit einem technischen Defekt an den Bremsen liegen geblieben und hatte die Gleise stadteinwärts blockiert. „Nach rund 20 Minuten war das behoben, aber die Bahnen dahinter mussten entsprechend warten“, sagt er.

Normalerweise bittet die Üstra auch außerhalb von Corona-Zeiten in den stark frequentierten Tunnelstationen die Fahrgäste über Lautsprecher, nach einem Stau nicht alle in die erste Bahn einzusteigen, die wieder durchkommt, sondern bittet um einige Minuten Geduld. „Sollte das in diesem Fall nicht passiert sein, war das ein Fehler, für den wir uns entschuldigen“, sagt Iwannek. Zusätzliches Personal zum Kröpcke zu schicken sei angesichts der kurzen Sperrpause nicht schnell genug möglich gewesen.

Polizei und Unternehmen setzen auf Maskenpflicht

Dass in den Bahnen und Bussen des Nahverkehrs vor allem im Berufs- und Schülerverkehr die Abstandsregeln unmöglich einzuhalten sind, ist den Beteiligten bewusst. Polizei, Üstra und Regiobus weisen deshalb immer wieder auf die Maskenpflicht hin, die sowohl in den Fahrzeugen als auch in den Stationen gilt. Bei Verstößen dagegen wird ein Bußgeld von 100 Euro fällig, im Wiederholungsfall steigt es.

Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der für den Nahverkehr zuständigen Region, hatte in der vergangenen Woche gesagt, man bemühe sich um zusätzliche Transportkapazitäten. Bei der Stadtbahn ist dies aber schlecht möglich, weil der Fuhrpark und auch Teile des Netzes ausgereizt sind. Beim Busverkehr hatte die Regions-CDU das Anmieten von Reisebussen privater Unternehmen für den Schülerverkehr ins Spiel gebracht. Franz schließt das nicht aus. „Wir werden der Politik zeitnah einen Vorschlag machen“, sagte er.

Von Bernd Haase