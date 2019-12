Hannover

Die rassistischen und menschenverachtenden Äußerungen auf einer von ihm betriebenen Internetseite könnten für den hannoverschen Allgemeinmediziner Klaus Eikemeier weitreichende Folgen haben. Die Staatsanwaltschaft Hannover prüft, ob aufgrund der Einträge gegen den Arzt aus Bothfeld wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt werden kann. Die Ärztekammer Niedersachsen prüft darüber hinaus berufsrechtliche Konsequenzen in diesem Fall.

Eikemeier, der auch Mitglied der Partei Alternative für Deutschland ( AfD) ist und dort bis Freitag im Vorstand eines hannoverschen Ortsvereins saß, betreibt seit geraumer Zeit die Internetseite „Der Reformator“. In den Texten bezeichnet er afrikanische Staaten als „Babyfabriken“ oder spricht sich für Euthanasie aus: „Genetischer Müll, der zu unheilbaren Erbkrankheiten führt, ist zu vermeiden“, schreibt Eikemeier auf der Seite. Der Arzt zieht auch über die 28 Stolpersteine her, die in Burgwedel an Kinder von Zwangsarbeiterinnen erinnern sollen, die während der NS-Zeit zu Tode kamen.

Ärztekammer ist auch mit dem Fall befasst

Der Landesverband der jüdischen Gemeinden hat Strafanzeige gegen den Mediziner erstattet. „Die Anzeige ist hier eingegangen, wir prüfen den Fall“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Noch ist offen, wann diese Prüfung abgeschlossen sein wird. Die Ärztekammer Niedersachsen war eigenen Angaben zufolge bereits in der vergangenen Woche auf den Fall Eikemeier aufmerksam gemacht worden. „Wir haben heute ebenfalls Kontakt zur Staatsanwaltschaft Hannover aufgenommen“, sagt Sprecher Thomas Spieker.

Erste Ermittlungen gegen den Arzt waren eingestellt worden

Bereits vor etwa vier Wochen hatte die liberale jüdische Gemeinde in Hannover Kontakt mit den Ermittlungsbehörden aufgenommen. Damals ging es nicht um Eikemeiers Internetseite, sondern um ein Buch, das der Arzt verfasst haben will. In den angeblich 350 Seiten des Werkes „Die neue Philosophie im 3. Jahrtausend“ sollen sich weitere antisemitische Passagen finden.

Die Staatsanwaltschaft Hannover stellte diese Ermittlungen allerdings ein. „Der Inhalt des Buches ist in der Tat erschreckend“, sagte Oberstaatsanwalt Klinge der HAZ. Allerdings müsse, damit der Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt sei, das Buch auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein. „Das ist hier offenbar nicht der Fall, weil es, nach unseren bisherigen Erkenntnissen, nirgends erworben werden kann“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Von Tobias Morchner