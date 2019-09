Hannover

Die Polizei sucht dringend Zeugen nach einem Angriff auf einen 22-Jährigen am frühen Sonntagmorgen in Linden-Nord. Der junge Mann hatte sich gegen 5.45 Uhr in Begleitung einer Bekannten und zwei Freunden an der Ecke Limmerstraße/Nedderfeldstraße aufgehalten. Die vier unterhielten sich mit drei ihnen unbekannten Männern.

Aus dem Gespräch entwickelte sich plötzlich ein Streit zwischen den Gruppen. Schnell eskalierte die Auseinandersetzung. Einer der Unbekannten trat unvermittelt auf den 22-Jährigen ein. Ein zweiter Angreifer schlug dem Opfer eine Glasflasche von hinten auf den Kopf. Dann rannten die Angreifer mit ihrem Komplizen zur Leinaustraße. Dort stiegen sie in ein Taxi. Die Begleiter des Opfers blieben unversehrt. Sie verständigten die Polizei.

Fahndung nach den Tätern bleibt erfolglos

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Ein Rettungswagen brachte den 22-Jährigen zur Behandlung in eine Klinik. Die Angreifer waren alle dunkel gekleidet und sind mutmaßlich Deutsche. Der Täter mit der Flasche ist etwa 1,80 Meter groß und hatte einen Dreitagebart. Er trug einen Kapuzenpulli, eine Jogginghose und eine Baseball-Kappe. Sein Komplize ist etwa 25 Jahre alt, hat eine Glatze und eine athletische Statur. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer (0511) 1 09 39 20 entgegen.

Von tm